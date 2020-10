Sie sehen, die Wohnungssuche im Internet ist schwer, wenn man wählerisch und geizig zugleich ist. Dann liegt das Buffet ausgebreitet auf dem Tisch, und man pudelt sich darüber auf, dass in den grünen Oliven Kerne statt Mandeln sind. Foto: imago

Wer im weiten Internet eine neue Wohnung sucht, der steht vor einem riesigen Buffet – so scheint es zumindest. Schnell die wenig wirklich wichtigen Kriterien in den Suchfilter eingegeben, schon ploppen unzählige Ergebnisse auf. Voller Vorfreude macht man sich schließlich auf in die Untiefen des Wiener Wohnungsmarkts.

Ach schau, die sieht doch nicht schlecht aus...aber nein, in der Straße will ich nicht wohnen, da ist mir nachts auf dem Heimweg mal eine schwarze Katze begegnet, die von links nach rechts über die Straße gegangen ist. Fix nicht.

Oh, das nächste Inserat sieht interessant aus – aber Wortspiele mit "Balkon" und "Lohn" im Namen sind ein No-Go, nachher fängt der Vermieter auch noch mit Prank-Anrufen oder Klingelstreichen an. Gleiches gilt für das Wort "gemütlich". Das hängt ja, wie ich finde, zum großen Teil von der Inneneinrichtung ab. Wenn ich also Bilder einer leeren, weiß gestrichenen Wohnung sehe und mir jemand auf der anderen Seite des Internets daran erklären mag, dass die gemütlich ist, dann hat er entweder zu viel Vertrauen in den völlig herkömmlichen Schnitt seiner Wohnung oder aber einen starken Glauben an meine nicht vorhandenen Einrichtungskünste.

Bin ich Krösus?

Und von den Preisen will ich gar nicht erst anfangen. Zehn Euro über dem geplanten Budget? Auf keinen Fall, bin ich Krösus?

Sie sehen, die Wohnungssuche im Internet ist schwer, wenn man wählerisch und geizig zugleich ist. Dann liegt das Buffet ausgebreitet auf dem Tisch, und man pudelt sich darüber auf, dass in den grünen Oliven Kerne statt Mandeln sind.

Das Schlimmste daran: Am Ende des Tages steht man mit dem immer gleichen Nudelgericht vor den angerichteten Speisen, schüttelt den Kopf und sagt sich: "Na, hat auch die letzten Monate und Jahre funktioniert." (Thorben Pollerhof, 30.10.2020)