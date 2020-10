Treffen mit Sozialpartnern am Freitag, Bundespräsident, Länder und Opposition sind am Samstag dran

Was kommt da bloß? Am Samstag will die Regierung verschärfte Corona-Maßnahmen verkünden. Foto: imago images / future image

Nach der Pressekonferenz von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) – erstmals in Begleitung von medizinischen Experten – bleibt das große Rätselraten: Welche neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden morgen, Samstag, dann tatsächlich präsentiert? Wie weitreichend sind sie? Und wie lange soll das Ganze dauern?

Einige Medien wollen bereits wissen, dass es ab Mitte nächster Woche zu einer Art "Lockdown light" kommen soll – betroffen wären der Gastronomiebereich, aber auch Freizeit-, Kultur- und Sporteinrichtungen. Der Handel soll in diesem Szenario nicht von Schließungen betroffen sein. Auch die Schulen blieben demnach offen, allerdings mit der Variante, dass die Oberstufenklassen ins Distance-Learning wechseln. Zuletzt hatte man das im Bildungsministerium auf Nachfrage des STANDARD allerdings dementiert.

Fahrplan ohne Pressekonferenz am Freitag

Die freitägliche Pressekonferenz zur Ampelschaltung ist diesmal abgesagt. Bereits seit Mittwochabend ist bekannt: Ganz Österreich wurde rot. Wer sich für die kleinen Feinheiten interessiert: Kärnten ist orange, auch 16 Bezirke scheren beim sonst einheitlichen Farbwechsel aus.

Die Regierung hat heute, Freitag, Gespräche mit den Sozialpartnern geplant. Morgen, Samstag, sind die Oppositionsparteien und die Länderchefs sowie Bundespräsident Alexander Van der Bellen dran. Diesmal lautet das Ziel offenbar, dass die entsprechenden Verordnungen bereits vor deren öffentlicher Verkündung vorliegen sollen. Teilweise benötigen die Verschärfungen auch die Zustimmung im Hauptausschuss des Nationalrats. Das wäre etwa bei möglichen Ausgangsbeschränkungen der Fall.

Aktuelle Zahlen

Deutschland meldete am Freitag erstmals mehr als 18.000 nachgewiesene Infektionen an einem Tag. In Österreich wurden innerhalb der vergangenen 24 Stunden mehr als 5.000 Neuinfektionen gezählt, wie der Statistiker Erich Neuwirth mit Verweis auf Daten des Sozialministeriums schreibt.

Bei der Pressekonferenz am Donnerstag wurde die Zahl 6.000 als Schwellenwert dafür angegeben, ab wann die intensivmedizinische Versorgung in Österreich an eine kritische Grenze stößt. Nicht nur bei der Behandlung von Covid-19-Patienten, sondern auch bei der Versorgung anderer Erkrankungen, die einen Aufenthalt auf der Intensivstation notwendig machen. (red, 30.10.2020)