Die "Cafe Puls"-Moderatorinnen: Barbara Fleissner, Bianca Schwarzjirg und Johanna Setzer (v.l.n.r.). Foto: Puls4

Wien – Das TV-Magazin "Cafe Puls" gibt es künftig gleich drei Mal täglich zu sehen. Nachdem 2018 ein Spin-off des Puls 4-Frühstücksfernsehens in den Vorabend gestartet ist, präsentiert das Format ab Montag auch zu Mittag einen Themen-Mix aus Aktuellem, Lifestyle, Society und Gesundheit, teilte der Sender am Freitag in einer Aussendung mit. "Cafe Puls zu Mittag" wird montags bis freitags von 13.15 bis 14.15 Uhr ausgestrahlt.

Moderiert wird die Sendung im wöchentlichen Wechsel von Bianca Schwarzjirg und Barbara Fleissner, die beide weiterhin auch dem "Cafe Puls"-Frühstücksfernsehen erhalten bleiben, sowie von Johanna Setzer, die mit "Cafe Puls zu Mittag" auf den TV-Bildschirm zurückkehrt. "Nach 1,5 Jahren Babypause wird es für mich eine Rückkehr light auf den Schirm und das zu einer familienfreundlichen Uhrzeit. Ich durfte ja Österreichs erstes Frühstücksfernsehen starten und für mich ist es eine große Ehre und Freude, nun auch das neue Mittagsmagazin zu starten", wurde Setzer in der Aussendung zitiert. (APA, 30.10.2020)