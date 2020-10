Im Alter von 73 Jahren verstorben: der türkische Politiker Mesut Yılmaz.

Foto: AFP / Tarik Tinazay

Istanbul – Der ehemalige türkische Ministerpräsident Mesut Yılmaz ist tot. Yılmaz sei im Alter von 73 Jahren in einem Krankenhaus in Istanbul gestorben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. Er sei dort wegen Lungenkrebs behandelt worden, an dem er seit zwei Jahren erkrankt gewesen sei.

Dreimaliger Ministerpräsident der Türkei



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan richtete sein Beileid an die Hinterbliebenen. Yılmaz sei ein wichtiger Staatsmann gewesen, sagte Erdoğan. Der rechtsgerichtete Yılmaz war von 1987 bis 1990 Außenminister und wurde in der Zeit zwischen 1991 und 1999 dreimal zum Ministerpräsidenten der Türkei gewählt. Er führte die Mutterlandspartei von 1991 bis 2002. Er soll Anadolu zufolge am Sonntag beigesetzt werden. (APA, dpa, 30.10.2020)