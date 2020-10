Bettina Masuch wird Intendantin des Festspielhauses St. Pölten Florian Schulte

Bettina Masuch ist am Freitag als neue künstlerische Leiterin des Festspielhauses St. Pölten vorgestellt worden. Die Kulturmanagerin, die sich gegen 47 Mitbewerber aus sieben Nationen durchgesetzt hatte, soll ab Herbst 2022 für vorerst vier Spielzeiten ihre Arbeit aufnehmen. Im Rahmen eines Pressegesprächs kündigte sie eine "leichte Akzentverschiebung" des Programms zum zeitgenössischen Tanz an.

Festspielhaus-Geschäftsführer Thomas Gludovatz bezeichnete die neue künstlerische Leiterin als "absolut namhafte Protagonistin des europäischen Tanzes". Masuch wird auf Brigitte Fürle folgen, die im Jänner bekanntgegeben hatte, den Vertrag für die Spitzenfunktion in der niederösterreichischen Landeshauptstadt nicht verlängern zu wollen.

Masuch hatte ihre Karriere als Dramaturgin in Brüssel, Jena und an der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz gestartet, wo sie u.a. mit Christoph Schlingensief und Rene Pollesch zusammenarbeitete. Seit Jänner 2014 ist sie Intendantin des tanzhaus nrw in Düsseldorf. (30.10.,020)