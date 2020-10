Während Dominic Thiems Sieg auf Servus TV am Donnerstag im Schnitt 243.000 sahen, hatte die Partie in ORF 1 durchschnittlich 124.0000 Zuseher

Dominic Thiem spielt in der Wiener Stadthalle – Servus TV und der ORF sind dabei. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Das Quotenmatch beim Tennisturnier in der Wiener Stadthalle zwischen dem ORF und Servus TV geht vorerst an den Privatsender. Dominic Thiems Sieg gegen den Chilenen Cristian Garin sahen am Donnerstag um 18.30 Uhr im Schnitt 243.000 Leute auf Servus TV. Das Match lief zeitgleich auf ORF 1 und kam hier auf durchschnittlich 124.000 Seher. Servus TV erreichte mit der Partie einen Marktanteil von 8,6 Prozent. ORF 1 kam auf 4 Prozent in der Zielgruppe ab 12 Jahren.

Bereits am Dienstag konnte Servus TV mit dem ersten Auftritt Dominic Thiems in der Stadthalle mehr Zuseher verbuchen als ORF 1, wo das Match ebenfalls zu sehen war. Der Privatsender hatte mit im Schnitt 237.000 Zusehern versus 145.000 die Nase vorne.

Servus TV hat sich die Übertragungsrechte für das Turnier in der Wiener Stadthalle für die nächsten fünf Jahre gesichert, der ORF fungiert heuer als Zweitverwerter und sendet die Bilder von Servus TV.

Servus TV überträgt alle Partien täglich live ab 14.00 Uhr, der ORF bietet in ORF 1 und ORF Sportplus insgesamt rund 30 Stunden aus der Wiener Stadthalle, darunter sind die Partien von Dominic Thiem. Das Finale läuft exklusiv auf Servus TV. (red, 30.10.2020)