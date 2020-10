Die Fortschritte im Maschinenlernen sind durchaus beeindruckend. Manchmal hat die Technik aber noch kräftigen Schluckauf. So auch am Wochenende in Schottland

Pierluigi Collina – Legende. Der Italiener hat nicht wirklich was mit dem Artikel zu tun, aber bei Schiedsrichter und Glatze kann es nur eine Assoziation geben. Foto: imago images

Ja, auch wir wissen um den inflationären Gebrauch von "künstlicher Intelligenz" – immer wieder auch auf dieser Seite. Vor allem, weil es beim Thema Intelligenz immer auch recht schnell menschelt und Menschen mitunter ängstlich sind angesichts der rasanten Fortschritte im Maschinenlernen, begegnen Menschen dem Thema mit einer gewissen Skepsis. Immer wieder gibt es aber auch – zum Glück meist lustige und nicht bedrohliche – Hoppalas bei den neuesten Errungenschaften der Technik.

Sieht man sich etwa die "Highlights" der schottischen Zweitligapartie zwischen Inverness Caledonian Thistle und Ayr United an, so fällt recht schnell auf, dass die künstliche Intelligenz, die eigentlich das Spielgeschehen hätte verfolgen sollte, gar nicht so intelligent agierte. Die Kameras verwechselten während des Spiels vom vergangenen Wochenende nämlich immer wieder den glatzköpfigen Linienschiedsrichter mit dem Spielgerät.

Sorry wegen der Musik! Not my fault. Chuckiehands

Verärgerte und belustigte Fans

Infolge der Zuschauerbeschränkungen in britischen Stadien hatte Inverness bekanntgegeben, dass durch das "Pixelott-System Kameras mit KI-gestützter Technologie integriert werden, die den Fußball automatisch verfolgen". Alle Spiele im Caledonian Stadion würden für Dauerkartenbesitzer live übertragen werden. Andere konnten das Spiel um zehn Pfund streamen.

Während einige Fans durchaus verärgert waren, weil sie ihrer einzigen Möglichkeit, das Spiel zu verfolgen, beraubt wurden, nahmen es die meisten Fans mit Humor – und schlugen etwa Toupets, Mützen oder ein Verbot glatzköpfiger Linienrichter vor. Die berühmteste Schiri-Glatze der Welt, Pierluigi Collina, ist zwar schon in Pension, aber etwa in Person von Mike Dean finden sich auf der Insel auch immer wieder legendäre glatzköpfige Referees. In der zweiten schottischen Liga muss der aber ohnehin schon lange nicht mehr ran. (faso, 30.10.2020)