Google bietet künftig auch einen VPN an. Grafik: Google

Der Schutz, den ein VPN bieten kann, mag oft überschätzt werden, in gewissen Szenarien sind solche Dienste aber durchaus nützlich. Etwa wenn man in einem öffentlichen WLAN unterwegs ist, und verhindern will, dass unverschlüsselte Verbindungen und Metadaten von anderen mitgelauscht werden. Der Betrieb eines solchen Dienstes ist relativ kostengünstig, das Angebot entsprechend breit – und für die meisten komplett undurchschaubar. Die Frage welchem Anbieter man vertrauen kann – immerhin werden sämtliche Verbindungen dann über dessen Server umgeleitet – ist ebenso essentiell wie schwer zu beantworten, wofür nicht zuletzt so mancher gekaufte Vergleichsservice verantwortlich ist.

Google VPN

Nun betritt ein Anbieter diesen Markt, bei dem man zumindest weiß was man bekommt: Google bietet künftig einen eigenen VPN-Dienst für End-User an. Dieser soll allerdings nicht separat verkauft werden sondern mit einem Google-One-Abo ab 2 TB Cloud-Speicher einhergehen – dieses kostet 10 US-Dollar im Monat oder 100 US-Dollar jährlich.

Ein vollständiger Neuzugang ist Google damit übrigens nicht in der VPN-Welt. Schon bisher stand zur Absicherung der Verbindung mit offenen WLANs unter Android ein solcher Dienst zur Verfügung. Auch beim US-Mobilfunknetzwerk Google Fi wurde er genutzt. Das neue Angebot soll künftig aber auch am Desktop und am iPhone verfügbar sein. Außerdem kann es dauerhaft und jenseits der Nutzung von offenen WLAN verwendet werden.

Kein Tracking

Google verspricht, dass die VPN-Verbindung nicht zum Sammeln von Daten oder gar dessen Weiterverkauf benutzt wird. Mitgeloggt werde nur in einem minimalen Ausmaß, um die Qualität des Services zu erhalten. Dabei würde aber nie die IP-Adresse mit konkreten Aktivitäten verknüpft. Genaugenommen sei dies durch den Aufbau des VPNs sogar unmöglich. Zudem verweist Google darauf, dass die benutzten Tools Open Source seien, und man sich in den kommenden Monaten auch noch einem unabhängigen Audit stellen will.

Ausblick

Zum Start gibt es den VPN-Dienst lediglich in den USA und unter Android, wo er über die Google-One-App aktiviert werden kann. In den kommenden Monaten soll der Service dann aber auch in anderen Ländern sowie bei iOS, Windows und macOS verfügbar gemacht werden. (apo, 30.10.2020)