Austria will nach 0:2 gegen Salzburg wieder "mehr Akzente setzen – Salzburg startet mit Westderby gegen WSG in Heimspiel-Doppel – SKN St. Pölten gegen SV Ried

Hartberg-Coach Markus Schopp.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Wien/Hartberg – Es ist eine "schwierige Phase", in der Hartberg am Samstag (17.00 Uhr) laut Coach Markus Schopp die Wiener Austria empfängt. Nach fünf Runden der Fußball-Bundesliga ist der Tabellenletzte aus der Steiermark als einziges Team noch ohne Sieg und damit schon unter Druck. Und auch die Austria, die am Dienstag im Cup – diesmal in Wien – neuerlich auf Hartberg trifft, will nach dem 0:2 gegen Salzburg wieder anschreiben.

"Es gibt in dieser Liga keine leichten Aufgaben, aber unser Plan ist, in den nächsten zehn Tagen möglichst viel zu punkten", meinte Austria-Coach Peter Stöger. "Wir werden sehen, wie die Mannschaft mit einem Negativ-Erlebnis wie der Niederlage gegen Salzburg umgeht. Die Frage wird sein: Können wir es abschütteln?" Gute Defensivarbeit wie über weite Strecken der Salzburg-Partie werde gegen Hartberg jedenfalls nicht reichen. "Klar ist, wir können und müssen gegen Hartberg im Vergleich zum Salzburg-Spiel mehr Akzente setzen", betonte Stöger.

Stöger sieht Hartberg bisher "unter Wert"



Den Gegner, der mit drei Punkten vier hinter der Austria liegt, nimmt er trotz dessen bisheriger Leistungen mehr als ernst. "Hartberg hat in der Vorsaison über seiner Kader-Qualität performt – das ist ein großes Kompliment", meinte Stöger und ist überzeugt, dass die Schopp-Elf, die in der Vorsaison die "Veilchen" aus dem Europa-League-Play-off boxte, 2020/21 "bisher unter ihrem Wert geschlagen" wurde.

Hartberg, das in der Vorwoche bei der WSG Tirol 1:1 spielte, wartet nicht nur in der laufenden Saison auf Erfolgserlebnisse, sondern auch zuhause: Seit dem 3:2 gegen St. Pölten im Dezember 2019 ist man in der Profertil-Arena in zehn Spielen (0-4-6) sieglos. "Wir investieren sehr viel, belohnen uns kaum, bekommen relativ leichte Tore und müssen in fast jedem Spiel einem Rückstand nachlaufen", stellte Schopp fest. Für ihn steht fest: "Die Balance stimmt noch nicht ganz, wir müssen vorsichtig sein."

Salzburg startet mit Westderby in Heimspiel-Doppel

Für Red Bull Salzburg geht es Schlag auf Schlag. Am Samstag (17.00 Uhr) empfängt der noch makellose Spitzenreiter die WSG Tirol, am Dienstag ist in der Champions League der große FC Bayern in der Bullen-Arena zu Gast. "Wir sind gerade in einer sehr intensiven Phase, machen das aber insgesamt sehr gut", sagte Cheftrainer Jesse Marsch vor dem Spiel der 6. Runde. Wenig überraschend kommt, dass der US-Amerikaner gegen Wattens wieder rotieren wird.

"Die WSG Tirol hat bisher gute Ergebnisse erreicht und es sehr gut gemacht. Sie stehen kompakt und haben heuer erst sechs Gegentreffer erhalten. Sie sind definitiv kein einfacher Gegner. Aber wir wollen mit einer frischen Truppe wieder unseren Fußball auf den Platz bringen", erklärte Marsch. "Wir haben gerade eine sehr intensive Zeit. Aber als Fußballer gibt es wohl nichts Schöneres, als viele Spiele zu absolvieren", meinte Sportdirektor Christoph Freund.

SKN St. Pölten gegen SV Ried



Der SKN St. Pölten will sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Deshalb sollen im Heimspiel (17.00 Uhr/live Sky) gegen den Vorletzten und Aufsteiger SV Ried unbedingt drei Punkte geholt werden. "Wir haben aus der letzten Woche unsere Lehren gezogen und wollen morgen eine Reaktion zeigen", erklärte SKN-Cheftrainer Robert Ibertsberger mit Blick auf die jüngste 0:4-Schlappe beim LASK.

"Es wird wichtig sein, dass wir gegen die Rieder wieder mehr Kontrolle über das Geschehen auf dem Platz haben und dementsprechend auch zu mehr Abschlüssen kommen als zuletzt. Dann können wir wieder in die Erfolgsspur zurückfinden", ist der 43-jährige Salzburger überzeugt, dass der erste Heimsieg in dieser Saison gelingen wird. (APA; 30.10.2020)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zur 6. Runde der Fußball-Bundesliga am kommenden Wochenende (alle Spiele live auf Sky):

Samstag:

FC Red Bull Salzburg – WSG Tirol (Red Bull Arena, Wals-Siezenheim, 17.00 Uhr, SR Ciochirca). Saisonergebnisse 2019/20: 5:1 (a), 5:1 (h)

Salzburg: Stankovic – Vallci, Onguene, Ramalho, Farkas – Okugawa, Ashimeru, Camara, Okafor – Berisha, Koita

Ersatz: Coronel – Solet, Ulmer, Kristensen, E. Mwepu, Szoboszlai, Adeyemi

Es fehlen: Daka (Muskelverletzung im Oberschenkel), Bernede (Schienbeinbruch)

Fraglich: Wöber (Schmerzen im Hüftbeuger)

WSG: Oswald – F. Koch, Behounek, Hager, Gugganig, Schnegg – Rogelj, Petsos, Smith – Yeboah, Dedic

Ersatz: Ozegovic – Buchacher, Gölles, Celic, Pranter, Rieder, Fredriksen

Es fehlt: Jauregui (rekonvaleszent)



TSV Hartberg – Austria Wien (Hartberg, Profertil-Arena, 17.00 Uhr, SR Muckenhammer). Saisonergebnisse 2019/20: 2:2 (h), 0:5 (a)

Hartberg: Swete – Rotter, Luckeneder, Gollner – Lienhart, Kainz, Horvath, Tijani, Klem – Tadic, Rep

Ersatz: Sallinger – Gölles, Huber, Rakowitz, Ertlthaler, Ried, Heil, Gabbichler

Es fehlen: Nimaga (Knie), Lema (Knie), Maiga (rekonvaleszent)

Austria: Pentz – Teigl, Handl, Palmer-Brown, Suttner – Ebner, Grünwald – Pichler, Sarkaria, Wimmer – Monschein

Ersatz: Kos – Handl, Zwierschitz, Martschinko, Radulovic, Jukic, Sax, Edomwonyi

Es fehlen: Madl (Seitenband-Einriss im Knie), Demaku (Schulter-Luxation), Turgeman (Adduktorenprobleme), Fitz (im Aufbautraining)

SKN St. Pölten – SV Ried (St. Pölten, NV Arena, 17.00 Uhr, SR Ouschan). Keine Saisonergebnisse 2019/20

St. Pölten: Riegler – Blauensteiner, Muhamedbegovic, Maranda, Schulz – Schütz, Pokorny, R. Ljubicic – Davies, Schmidt, Hugi

Ersatz: Gremsl – Steinwender, Drescher, Luxbacher, Halper, Tanzmayr, Grozurek, Meister

Es fehlt: Luan (krank)

Ried: Daniliuc – Takougnadi, Reifeltshammer, Meisl, Lercher – Ziegl, Satin – Canadi, S. Nutz, Grubeck – Sulley

Ersatz: Gütlbauer – Haas, Kerhe, Ammerer, Grüll, Seiwald, Gschweidl, Canillas

Fraglich: Paintsil (Rippenprellung)

Es fehlen: Reiner (gesperrt), Boateng, Bajic (beide im Aufbautraining), vier Spieler wegen Corona-Infektion