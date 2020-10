Apple One startet. Grafik: Apple

Los geht's mit Apple One: Noch am Freitag soll das Servicebündel des Hardwareherstellers an den Start gehen. Dies verkündete das Unternehmen am Rand der Präsentation der aktuellen Quartalszahlen.

Kombination

In Österreich und Deutschland besteht Apple One aus vier Diensten: Zum Musik-Streaming-Angebot Apple Music und dem Video-Streaming-Dienst Apple TV+ gesellt sich noch das Spieleabo Apple Arcade sowie ein iCloud-Paket mit 50 GB. All das zusammen gibt es dann um 14,95 Euro monatlich. Die Preisersparnis gegenüber dem Einzelkauf all dieser Services beträgt 6 Euro, das Angebot rentiert sich also nur, wenn man vorhat das auch alles zu nutzen.

Alternativ gibt es auch noch eine Familienabo, das mit bis zu fünf Personen geteilt werden kann. Um 19,95 Euro ist der Cloud-Speicher mit 200 GB auch etwas größer. In diesem Fall liegt die Ersparnis bei 8 Euro. Zudem soll es auch möglich sein, beide Pakete mit einem größeren Cloud-Speicher zu kombinieren, hier fehlen derzeit aber noch die Preise.

Blick in die Ferne

Das größte Paket sucht man in Europa hingegen vergeblich, dieses ist den USA vorbehalten. Dort gibt es um 30 US-Dollar monatlich dann nicht nur 2 TB iCloud-Speicher, sondern auch Zugriff auf Apple News+ sowie den Fitnessdienst Apple Fitness+. Hier wäre dann die Ersparnis schon wesentlich größer, kosten all diese Dienste doch zusammen sonst 55 US-Dollar. (red, 30.10.2020)