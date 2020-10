Die Stadt Wien hat ihre zweite Studie zum Medienkonsum und Informationsverhalten der Wienerinnen und Wiener veröffentlicht. Die höchsten Nutzungswerte bei den Tagezeitungen in der Bundeshauptstadt bescheinigt – wie bereits vor einem Jahr – auch die zweite Studie den Medien "Heute", "Krone" und dem STANDARD sowie bei den Onlinemedien orf.at und derStandard.at.

Erhoben werden die Zahlen vom Meinungsforschungsinstitut Ifes. Die Basis sind 2.012 repräsentativ ausgewählte Umfrageteilnehmer ab 16 Jahren. Laut Ifes liegt die Schwankungsbreite bei 2,2 Prozent. Als Zeitraum der Befragung wird der 8. bis 26. Juni 2020 angegeben.

Das Internet ist demnach mit 73 Prozent (fast) täglicher Nutzung unangefochten das am häufigsten genutzte Medium der Wiener Bevölkerung. In der alltäglichen Mediennutzung reihen sich hinter dem Internet das Fernsehen (48% fast täglich), Social Media (43%) und die Unterhaltung mit Freunden und Bekannten (43%) ein.

Tageszeitungen

28 Prozent der Wiener geben laut der Studie an, "Heute" zumindest mehrmals die Woche zu lesen, gefolgt von der "Kronen Zeitung" mit 27% und DER STANDARD mit 22%, wobei es 13 Prozent täglich tun. "Österreich/Oe24" kommt insgesamt auf 20 Prozent, der "Kurier" auf 19 und die "Presse" auf 15 Prozent und die "Wiener Zeitung" auf 9 Prozent.

Frage: Wie häufig lesen Sie Tageszeitungen?

Grafik: Ifes

Fernsehen und Radio

ORF 2 liegt mit 48 Prozent mehrmaliger Nutzung pro Woche auf Platz eins, gefolgt von ORF1 (45%) und ORF 3 mit 28% sowie Puls 4 mit 27%. Laut der Studie hören 32 Prozent Ö3 zumindest mehrmals pro Woche, 25% Radio Wien. Auf Platz drei folgt Ö1 mit 19%. Das am häufigsten genutzte Privatradio ist KroneHit mit 17%.

Onlinemedien

Bei den Nachrichtenseiten im Internet landet orf.at mit 33% auf Platz eins vor derstandard.at mit 24% und krone.at mit 18%.

Frage: Wie häufig nutzen Sie folgende Seiten im Internet?

Grafik: Ifes

Die Stadt Wien hat nicht nur den Medienkonsum der Wiener abfragen lassen, sondern auch die Themen, die für die Bevölkerung am interessantesten sind. Gesundheit (47% "sehr interessant"), öffentliche Sicherheit (43%) und öffentlicher Verkehr (41%) führen auch 2020 jene Themen an, die die Wiener Bevölkerung als besonders interessant erachten. Vier von zehn Wienerinnen und Wiener interessieren sich sehr für Fragen der Nahversorgung (40%) sowie für die Themen Parks und Erholung (39%), Umwelt (38%) sowie Energie und Wasser (37%).

Wo soll informiert und inseriert werden?

Hintergrund der Studien ist, dass die Stadt Wien ihre Mediaplanung neu ausrichtet und an der tatsächlichen Mediennutzung orientieren möchte. Laut der Studie erwarten sich 69% der Menschen in Wien "auf jeden Fall" Informationen über das Internet. Bei den 30- bis 59-jährigen Personen geben dies sogar 75% an. Geht es nach den Befragten, soll die Stadt Wien auch via Fernsehen(55%), Radio (49%) und Tageszeitungen(47%) informieren – wobei die Generation 60+ besonders häufig über diese Medien von der Stadt informiert werden möchte (70% TV, 59% Radio, 62% Tageszeitungen). Angebote via Social Media sehen 37% der Wiener Bevölkerung als das Mittel der Wahl – bei den unter 30-Jährigen sogar jede zweite Person (51%), heißt es in der Studie. (red, 30.10.2020)