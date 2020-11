Schuppentiere gehören zu jenen Spezies, die im Verdacht stehen, der ursprüngliche Wirt von Sars-CoV-2 gewesen zu sein. Foto: REUTERS/Seun Sanni

Das Tempo und Ausmaß, in dem weltweit Naturflächen der Ausbreitung von Landwirtschafts- und Siedlungsgebieten weichen, ist ein ernstes Problem, warnt der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) in seinem jüngsten Report. Und zwar nicht nur für die dort beheimateten Tiere und Pflanzen und damit die Artenvielfalt insgesamt, sondern auch für den Menschen. Damit steige nämlich das Risiko weiterer Pandemien gefährlich an, heißt es in dem Bericht mit ausdrücklichem Verweis auf Covid-19.

Der Grund: Wie viele andere schwere Infektionskrankeiten ist auch Covid-19 letztlich eine Zoonose, also eine Krankheit, die von einem Tier auf den Menschen übergesprungen ist. Auch wenn immer noch nicht restlos geklärt ist, bei welcher Säugetier- oder auch Vogelspezies das Sars-CoV-2-Virus seinen Ursprung hatte und ob es weitere tierische Zwischenwirte gab, etwa unter den Haustieren. Die Spanische Grippe von 1918 und nicht zuletzt Aids sind weitere Beispiele für Krankheiten, die ursprünglich von Tieren auf Menschen übersprangen, sich dann weiterentwickelten und schließlich zu verheerenden Pandemien auswuchsen.

Steigende Kontaktzahl mit potenziellen Wirten

Und je weiter der Mensch in die verbleibenden Naturgebiete vorrückt, desto stärker steige zwangsläufig die Zahl der Kontakte mit Tieren, die bislang in sicherer Distanz lebten und potenziell gefährliche Erreger in sich tragen könnten. Weltweiter Handel mit Tieren und tierischen Produkten erhöhe die Kontaktmöglichkeiten zusätzlich, heißt es in dem Bericht.

Die IPBES-Experten gehen von ungefähr 1,7 Millionen heute noch unbekannten Viren-Arten aus, die wildlebende Vögel oder Säugetiere als Wirte haben. Etwa die Hälfte davon könnte ihrer Hochrechnung nach auch auf Menschen überspringen. Schon heute würden pro Jahr mindestens fünf neue Krankheiten bei Menschen auftauchen, die das Potenzial haben, sich auszubreiten.

Ära ohne Ende?

Die IPBES spricht von einer "Ära der Pandemien", in der wir leben: Covid-19 sei bereits die sechste innerhalb eines Jahrhunderts. Und neue Pandemien könnten künftig nicht nur häufiger auftreten, sondern sich auch noch schneller verbreiten und mehr Menschen töten als Covid-19, lautet die düstere Bilanz des Berichts.

Um dieser Gefahr effektiv zu begegnen, sei ein grundlegendes Umdenken erforderlich. Gegenwärtig beschränke man sich ganz aufs Reagieren, also auf Maßnahmen zur Eindämmung bereits ausgebrochener Seuchen, auf Impfungen und Therapien. Hilfreich wären aber Vorbeugemaßnahmen, um es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Eine zentrale Rolle müsse dabei der Schutz der verbliebenen Naturflächen spielen, denn so lasse sich die Zahl der potenziell gefährlichen Kontakte zwischen Wildtieren, Nutztieren und Menschen minimieren. (red, 2. 11. 2020)