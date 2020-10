Checker Tobi, Mein Name ist Nobody, Plan B: Nachhaltig ins Haus, Bürgeranwalt, Tore der Welt, Putzkolonnen der Natur – dazu die Radiotipps

In Altaussee geht es nicht immer idyllisch zu, ein Mord setzt den Dorfpolizisten zu: Cornelius Obonya und Lisa-Lena Tritscher ermitteln in "Letzter Kirtag", 20.15 Uhr, Servus TV. Foto: Servus TV

7.50 GESCHEITES FÜR KINDER

Checker Tobi: Der Angst- und Grusel-Check Das Gefühl der Angst kennt jeder. Tobi checkt diesmal, warum Angst oft überlebenswichtig ist, zu viel Angst aber ungesund. Dafür traut er sich mit einem echten Angstexperten tief in den undurchdringlichen Wald und bekämpft dort eine seiner schlimmsten Ängste, die vor Spinnen. Sehenswert, nicht nur für Kinder. Bis 8.15, ARD

15.15 WESTERNKOMÖDIE

Mein Name ist Nobody (Il mio nome è Nessuno, I/F/D 1973, Tonino Valerii) Weit mehr als bloßer Westernklamauk: Der einstige Revolverheld Jack Beauregard (Henry Fonda) will sich in Europa zur Ruhe setzen, sein gewiefter Bewunderer Nobody (Terence Hill) wartet mit einem Deal auf. Tonino Valeriis Film ist eine liebevoll-ironische Betrachtung klassischer Westernmythen. Die Idee lieferte Sergio Leone, Ennio Morricone steuerte die Musik bei. Bis 18.05, Puls 4

17.35 REPORTAGE

Plan B: Nachhaltig ins Haus Internetshoppen bedroht den Einzelhandel. Im deutschen Ort Bad Honnef heißt die "Rettung" Matti Schönenbrüchner, sie liefert alles aus, was die Einzelhändler vor Ort im Angebot haben.

Bis 18.05, ZDF

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen: Kritik an komplizierten Covid-Unterstützungen. / Warum gehen manche 24-Stunden-Betreuerinnen leer aus? / Eine Siedlung in Niederösterreich ist durch Erdbewegungen bedroht. Bis 19.00, ORF 2

20.15 KRIMI

Letzer Kirtag (Ö 2020, Julian Pölsler) Ausgerechnet im Festzelt des beliebten Altausseer Kirtags findet Dorfpolizist Franz Gasperlmaier (Cornelius Obonya) einen Erstochenen in Tracht. Das ist nur der Anfang einer Mordserie. Unterstützung bekommt er von Kommissarin Renate Kohlross (Lisa-Lena Tritscher), deren toughe Arbeitsweise mit den Gepflogenheiten der Altausseer Dorfpolizei so gar nicht zusammenpasst. Verfilmung des ersten Altaussee-Krimis von Autor Herbert Dutzler. Bis 21.55, Servus TV

20.15 HISTORIENFILM

Tore der Welt (1+2/4) (D 2012, Michael Caton-Jones) Am Ende des 14. Jahrhundert kämpfen die Bewohner des englischen Kingsbridge mit Widrigkeiten. Die nächste Verfilmung eines Ken-Follett-Bestsellers. Inmitten pompöser Ausstattung und mörderischer Intrigen: Charlotte Riley, Cynthia Nixon, Tom Weston-Jones, Ben Chaplin, Peter Firth und Nora von Waldstätten. Bis 23.30, ORF 3

20.15 KRIMI

Vienna Blood: Die letzte Séance (GB/Ö 2019, Robert Dornhelm) Der Tod des Mediums Charlotte Löwenstein gibt Inspektor Oskar Reinhardt Rätsel (Juergen Maurer) auf. Es gibt keine Spuren von Gewalt, ein Abschiedsbrief deutet auf Selbstmord hin. Aber die Waffe ist unauffindbar, und die Leiche befindet sich in einem von innen verschlossenen Raum. Der junge Arzt Max Liebermann (Matthew Beard) stellt sich bald als cleverer Partner heraus. Bis 21.55, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Helmut Newton: The Bad and the Beautiful Am 31. Oktober wäre der Großmeister der Fotografie 100 Jahre alt geworden. In der Doku erzählen diejenigen seine Lebensgeschichte, die sein Lebensinhalt waren: die Frauen. Wie hat Newton den Blick auf den weiblichen Körper beeinflusst? Und welche Sichtweisen und Lüste hat er durch die Macht seiner Bilder befördert? Bis 21.45, 3sat

21.45 DOKUMENTATION

Putzkolonnen der Natur Opossums, Ameisen, Füchse und Geier sind die heimlichen Helden, die Abfall wegräumen, ohne dass die Menschen es merken. Forscherteams untersuchen das Leben dieser tierischen Helfer und räumen mit Vorurteilen auf. Und sie zeigen, wie sich die Tiere an das urbane Leben angepasst haben. Bis 22.35, Arte