In der ORF-Reihe "Vienna Blood" ermitteln Max Liebermann (Matthew Beard) und Oskar Rheinhardt (Juergen Maurer) im dunklen Wien vor dem Ersten Weltkrieg. Am 1. und 2. November kommen zwei neue Teile ins Fernsehen, bei beiden führte Umut Dağ Regie. Foto: ORF

Hier sind die Mediennews vom Freitag im Überblick:

Zweite Staffel von "The Mandalorian": Den Mythosaurus reiten – Am Freitag startet der "Star Wars"-Ableger auf Disney+ in die zweite Runde. Neue Abenteuer mit dem Kopfgeldjäger und Baby Yoda

"The Mandalorian"-Erfinder Jon Favreau: Die Macht von "Star Wars" ist mit ihm – Wer im digitalen Hollywood von heute nach der Macht sucht, kommt um Jon Favreau kaum herum

Wie sehen Sie die österreichische Seele, Umut Dağ? – Macht der Kränkung: Drei Fragen an den Regisseur von "Vienna Blood" – zwei neue Teile mit dem österreichischen Profiler kommen am 2. und 3. November auf ORF 2

Wiener Medien: STANDARD und derStandard.at mit hohen Nutzungswerten – 22 Prozent der Wiener lesen den STANDARD mehrmals in der Woche, bei derStandard.at sind es sogar 29 Prozent

Neuer Tanz auf Berliner Vulkan: Internationale Serie "Shadowplay" im ZDF – Geschichte kommt heute kaum noch als reine Doku durch, sondern muss in eine möglichst packende Story eingebettet werden. Aber hier kommt wirklich sehr viel zusammen

Thiem in der Stadthalle: Servus TV gewinnt das Match gegen den ORF – Während Dominic Thiems Sieg auf Servus TV am Donnerstag im Schnitt 243.000 sahen, hatte die Partie in ORF 1 durchschnittlich 124.0000 Zuseher

Ex-ORF-Journalistin Susanne Scholl erhielt Ferdinand-Berger-Preis – Scholl wurde vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes für ihr Engagement gegen Rechtsextremismus ausgezeichnet

Streit um Biden-Artikel: Glenn Greenwald steigt bei "The Intercept" aus – Der Pulitzer-Preisträger wirft der Investigativ-Website Voreingenommenheit vor – "The Intercept" weist den Vorwurf zurück

Lynyrd Skynyrd und "Boulevard der Dämmerung": TV-Tipps für Freitag – Außerdem der Columbo, der gute Bulle und "Die zwölf Geschworenen"

