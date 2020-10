In dieser Galerie: 2 Bilder Dominic Thiem und Andrej Rublew verabschieden sich.

Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA So fühlt sich ein glatter Sieg gegen Novak Djokovic an: Lorenzo Sonego.

Foto: REUTERS/Lisi Niesner

Wien – Dominic Thiem kann seinen Titel bei der Erste Bank Open in Wien nicht verteidigen. Der 27-jährige US-Open-Champion aus Lichtenwörth musste sich am Freitag im Viertelfinale dem starken Russen Andrej Rublew nach 1:35 Stunden mit 6:7(5), 2:6 geschlagen geben. Im Duell der Nummern drei und acht der Welt setzte sich der dieses Jahr vierfache Turniersieger Rublew durch und trifft am Samstag im Halbfinale auf Medwedew-Bezwinger Kevin Anderson (RSA).

Eine große Blase unterhalb des Fußballens hat den Österreicher schon die ganze Woche gequält. Dies erzählte er nach seinem Aus in der Pressekonferenz. Vor allem im zweiten Satz konnte er nicht die gewohnte Gegenwehr bieten. Thiem blieb damit sein zweites Halbfinale im elften Antreten in der Stadthalle verwehrt. Seine 500 Zähler vom Vorjahres-Sieg bleiben ihm aber dank der Corona-Regelung für das ATP-Ranking noch in der Wertung.



Thiem will bis Sonntag entscheiden, ob er kommende Woche beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy antritt. Sollte Thiem Paris auslassen, dann würde er sich ganz auf seine fünften ATP Finals en suite in London konzentrieren. Rublew könnte sich für dieses Finale der acht besten Saisonspieler auch noch qualifizieren und hat am Freitag einen Schritt in diese Richtung gemacht.



Auch Djokovic out



Auch der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic ist im Viertelfinale ausgeschieden. Der 17-fache Major-Sieger, der erstmals seit 2007 wieder in der Stadthalle am Start war, musste sich dem italienischen Lucky Loser Lorenzo Sonego nach nur 68 Minuten glatt mit 2:6,1:6 geschlagen geben.

Sensationsmann Sonego trifft im Halbfinale entweder auf Grigor Dimitrow (BUL) oder Daniel Evans (GBR). (APA, 30.10.2020)