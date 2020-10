In dieser Galerie: 2 Bilder Dominic Thiem und Andrej Rublew verabschieden sich.

Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA So fühlt sich ein glatter Sieg gegen Novak Djokovic an: Lorenzo Sonego.

Foto: REUTERS/Lisi Niesner

Wien – Österreichs Tennisstar Dominic Thiem hat seinen Titel bei der Erste Bank Open in Wien nicht erfolgreich verteidigt. Der 27-jährige US-Open-Sieger aus Lichtenwörth musste sich am Freitag im Viertelfinale dem starken Russen Andrej Rublew nach 1:35 Stunden mit 6:7(5), 2:6 geschlagen geben. Im Duell der Nummern drei und acht der Welt setzte sich der dieses Jahr vierfache Turniersieger Rublew durch und trifft am Samstag im Halbfinale auf Medwedew-Bezwinger Kevin Anderson (RSA).

Thiem blieb damit sein zweites Wien-Halbfinale im elften Antreten in der Stadthalle verwehrt. Seine 500 Zähler vom Vorjahres-Sieg bleiben ihm aber dank der Corona-Regelung für das ATP-Ranking noch in der Wertung. Thiem hat 2020 noch zwei Turniere vor sich: kommende Woche beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy, danach stehen noch die ATP Finals in London auf dem Programm.

Auch Djokovic out



Auch der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic ist im Viertelfinale ausgeschieden. Der 17-fache Major-Sieger, der erstmals seit 2007 wieder in der Stadthalle am Start war, musste sich dem italienischen Lucky Loser Lorenzo Sonego nach nur 68 Minuten glatt mit 2:6,1:6 geschlagen geben.

Sensationsmann Sonego trifft im Halbfinale entweder auf Grigor Dimitrow (BUL) oder Daniel Evans (GBR). (APA, 30.10.2020)