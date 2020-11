Coronavirus

31.418 Postings

Zweiter Lockdown ab Dienstag: Ausgangsbeschränkungen, keine Veranstaltungen, Schulen bleiben offen

5.349 Neuinfektionen in Österreich – Kanzler Kurz appelliert in Rede an Bevölkerung – SPÖ, Neos und FPÖ kritisieren die Lockdown-Pläne der Regierung – das Wichtigste im Überblick