Im Bergkarabach-Konflikt haben sich Armenien und Aserbaidschan nach Angaben von Vermittlern auf eine Reihe von Schritten zur Deeskalation geeinigt. Foto: imago images/ITAR-TASS

Genf – Im Bergkarabach-Konflikt haben sich Armenien und Aserbaidschan nach Angaben von Vermittlern auf eine Reihe von Schritten zur Deeskalation geeinigt. Es solle auf gezielte Angriffe auf die Zivilbevölkerung verzichtet werden, hieß es am Freitagabend in einer Erklärung von drei Staaten der Minsk-Gruppe der OSZE. Innerhalb einer Woche sollten Listen von Kriegsgefangenen auf beiden Seiten erstellt werden mit dem Ziel eines Austausches. Die Leichen gefallener Soldaten sollten an ihre jeweiligen Länder übergeben werden. Zudem seien die beiden Länder übereingekommen, sich über mögliche Mechanismen für eine Überwachung eines Waffenstillstandes zu verständigen.

Hunderte Tote

Zuvor hatten sich die Außenminister Armeniens und Aserbaidschans mit Vermittlern aus den Minsk-Staaten Frankreich, Russland und den USA in Genf getroffen. In den vergangenen Wochen sind bei Kämpfen Hunderte Menschen getötet worden, Anläufe zu einer Waffenruhe scheiterten. In Bergkarabach leben überwiegend christliche Armenier. Völkerrechtlich gehört das Gebiet zum mehrheitlich islamischen Aserbaidschan, obwohl es sich 1991 losgesagt hatte. Beobachter befürchten eine Ausweitung des Konflikts: Die Türkei hat sich hinter Aserbaidschan gestellt, während Russland und Armenien ein Verteidigungsbündnis unterhalten. Im Südkaukasus verlaufen Erdgas- und Öl-Pipelines, durch die Aserbaidschan den Weltmarkt beliefert. (Reuters, 30.10.2020)