Man könnte generell einmal die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, eine Anthologie anhand eines demografischen Merkmals der beteiligten Autoren zusammenzustellen. Alle in dieser stammen aus China. Was sie aber zum Thema Künstliche Intelligenz zu sagen haben, liest sich eher so, als käme es von unterschiedlichen Planeten. Einige der insgesamt 15 Storys hier bieten fantastische Science Fiction auf der Höhe der Zeit. Andere lesen sich, als wären sie in den 1950er Jahren in einer Kiste vergraben und jetzt leider wiederentdeckt worden. Eine Berg- und Talfahrt!

Foto: Cross Cult

Darcy van Poelgeest, Ian Bertram & Matt Hollingsworth: "Little Bird"

Ein Bilderrausch in bester frankobelgischer Tradition, als würden wir in einer der Welten von Moebius oder Philippe Druillet versinken, das ist "Little Bird". Aber Achtung! Beschaulich ist die Geschichte, die in dieser preisgekrönten Graphic Novel erzählt wird, beileibe nicht. In nicht allzu ferner Zukunft hält ein theokratisches Regime Nordamerika im Würgegriff, und der Widerstand steht kurz vor dem Ende. Doch dann betritt Titelheldin Little Bird die Szene, und seit Hit-Girl in "Kick-Ass" ist kein kleines Mädchen mehr derart durch die Reihen seiner Feinde gepflügt ...

Mehr