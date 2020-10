Die Regierung investiert viel Geld und Zeit in neue Maßnahmen, um Jobs zu sichern und Betriebe zu entschädigen. Das ist geplant.

Die Regierungsmitglieder Aschbacher und Blümel wollen den Lockdown mit Hilfsmaßnahmen abfedern. Foto: APA/Georg Hochmuth

Unternehmer- und Arbeitnehmervertreter haben sich vor dem Lockdown massiv in Stellung gebracht. Die Wirtschaftskammer pocht auf Hilfen für geschlossene Betriebe, die Gewerkschaft fordert Kündigungsschutz und Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit für Eltern. Die Regierung dürfte bemüht sein, den Sozialpartner weitestgehend entgegenzukommen.

Jedenfalls soll der Lockdown, der am Nachmittag von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verkündet wird, stark abgefedert werden. Die Betriebe werden stark entschädigt, Arbeitnehmer und Arbeitgeber profitieren von einem massiven Ausbau der Kurzarbeit. Das war zumindest Samstagvormittag aus Regierungs- und Sozialpartnerkreisen zu erfahren. Offizielle Bestätigung gab es vorerst keine. Hier der Stand der Dinge:

Bei der Kurzarbeit ist faktisch eine Rückkehr auf das im März vereinbarte Modell vorgesehen, das – abgesehen vom bürokratischen Aufwand – als erfolgreiches Instrument angesehen wird. Im ersten Lockdown wurden vorübergehend 1,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit geschickt, wodurch viele Kündigungen vermieden wurden. Allerdings gehen Ökonomen nicht davon aus, dass es diesmal zu ähnlich hoher Ausnutzung des Instruments kommt. Geplant ist, den Betrieben wieder die Möglichkeit zu geben, Mitarbeiter auf zehn Prozent der normalen Arbeitszeit zu reduzieren.

Auch null Prozent möglich

Diese Variante gab es schon bis Ende September, seit Oktober muss eine Mindestzeit von 30 Prozent gearbeitet werden. Diese Untergrenze wird nun also auf zehn Prozent reduziert. Das bedeutet, dass die Beschäftigten während des Lockdowns null Prozent, also gar nicht, arbeiten müssen oder dürfen. Denn das zehnprozentige Minimum muss lediglich über einen längeren Durchrechnungszeitraum erreicht werden.

In Deutschland haben schon Lokale geschlossen und damit die Verordnung vorweggenommen. Foto: Imago

Restaurants und Hotels, die kommende Woche schließen müssen, können somit die Mitarbeiter gänzlich nach Hause schicken. Wenn sie die Arbeitszeit im Dezember auf 20 Prozent aufstocken, wäre die Untergrenze von zehn Prozent für beide Monate zusammengerechnet erreicht. Die Arbeitnehmer erhalten offenbar weiterhin mindestens 80 Prozent ihres normalen Gehalts, Geringverdiener bis zu 90 Prozent.

Großzügige Entschädigungen

Der zweite große Bereich der Hilfen betrifft die Entschädigungen der Betriebe. Hier ist vorgesehen, dass sie unbürokratisch 80 Prozent des Vorjahresumsatzes im November überwiesen bekommen. Bei der Abwicklung sind die Finanzämter beziehungsweise das Portal FinanzOnline am Zug. Ein Sozialpartnerverhandler betonte aber, dass dieses Modell noch nicht fix sei.

Es ist an das deutsche Hilfsinstrument angelehnt, das aber nur 75 Prozent des Vorjahresumsatzes im November als Entschädigung vorsieht. Zudem versucht die österreichische Regierung, die Kompensation nicht auf Betriebe mit maximal 50 Prozent zu beschränken, wie das in Deutschland der Fall ist. Die 80 Prozent seien jedenfalls vom EU-Beihilfenrecht gedeckt, hieß es am Samstag.

Höherer Fixkostenzuschuss

Apropos EU: Sie soll nun auch beim Fixkostenzuschuss mehr Förderungen zulassen. Hier war die bisherige Vorgabe, dass die Obergrenze bei drei Millionen Euro pro Betrieb liegt. Allerdings beurteilt die EU-Kommission als Beihilfebehörde einen Lockdown wie eine Naturkatastrophe, bei der höhere Förderungen möglich sind als in einer Wirtschaftskrise. Somit dürfte eine Rückkehr zum Fixkostenzuschuss I, der für die Phase ab der ersten Schließungswelle im Frühjahr galt, möglich sein.

In Österreich gilt für diese Periode eine Fördergrenze von 90 Millionen Euro pro Betrieb. Selbst darüber hinaus sind Zuschüsse im Rahmen einer Einzelgenehmigung möglich, wie das Beispiel AUA zeigt.

Budgetärer Spielraum

Die neuen Maßnahmen sind budgetär schwer zu beziffern. Es wird damit gerechnet, das die Regierungsspitze von neuen Milliardenbeträgen sprechen wird, die in die Hand genommen werden. Dem hält ein Budgetinsider entgegen, dass von 50 Milliarden Euro versprochener Krisenhilfe erst die Hälfte ausbezahlt wurde. Speziell bei Kurzarbeit und Fixkostenzuschuss gebe es noch viel Spielraum. (Andreas Schnauder, 31.10.2020)