Es wird befürchtet, dass mit dem iPhone 12 die Reparaturen durch inoffizielle Hände weiter erschwert wird

Foto: Apple

Wer bei der Reparatur seines iPhone 12 selber Hand anlegen möchte, oder wer eine unautorisierte Werkstatt führt, könnte bei dem neusten Smartphone Apples auf Probleme stoßen. Für eine vollständige Reparatur muss laut eines internen Dokuments beim Screen- oder Kamera-Tausch der neuen iPhone Generation eine sogenannte "System-Konfiguration" durchgeführt werden – für die Apple Smartphones eine Premiere. Diese Konfiguration kann nicht jeder durchführen, benötigt wird eine App, die offiziellen Partnern vorbehalten ist.

Kamera nach Austausch problematisch



Reperaturexperte iFixit berichtet in einem Blog-Eintrag, dass der Austausch der Kamera-Module zwischen zwei iPhone 12 Modellen nicht immer reibungslos funktioniert. Während die Kamera des Pro-Modells nach einem Wechsel keine Probleme aufweist, scheint sich das reguläre Modell auffällig zu verhalten. Dem Bericht zufolge ließe sich die Kamera starten, jedoch würde sie fehlerhaft funktionieren. Etwa sei der Wechsel zwischen Modi oft nicht möglich oder die Kamera stürze häufig ab. Auf einer technischen Ebene sei der Austausch der Kamera jedoch unproblematisch. Youtuber Hugh Jeffreys führt in einem Video ähnliche Probleme an.

System-Konfiguration für vollständige Reparatur



Während es sich um einen versehentlichen Systemfehler handeln könnte und die Ursache der Probleme nicht bekannt ist, wittert iFixt die Absicht Apples, Laien und freie Werkstätten bei der Reparatur weiter einschränken zu wollen. Grund zur Sorge bereitet dabei ein Apple-internes Trainingsdokument. Diesem zufolge muss für den Austausch von Display und Kamera der vier iPhone 12 Modelle eine "System-Konfiguration" durchgeführt werden. Nur mithilfe der Cloud-basierten App von Apple sei eine vollständige Reparatur möglich.

Inwiefern eine fehlende Konfiguration die Funktionen des iPhone 12 beeinträchtigen, ist noch unklar. iFixit gelang es, das Display des iPhone 12 mit dem eines anderen zu tauschen. Dieses funktionierte folglich einwandfrei, jedoch sei ein Hinweis angezeigt worden, die fälschlicherweise vor einer nicht "echten" Komponente warnte.

Eine ähnliche Konfiguration wurde bisher bereits für den Batteriewechsel benötigt. Wer sie nicht durchführt, wird jedoch nicht weiter eingeschränkt, sondern erhält regelmäßig Warnhinweise, die auf einen nicht verifizierten Akku aufmerksam machen. Bisher äußerte sich Apple noch nicht zur Anfrage von iFixit.

Höhere Reparaturkosten für iPhone 12



Die offizielle Reparatur durch Apples autorisierte Techniker ist für das iPhone 12 teurer geworden. In Österreich müssen Nutzer eines iPhone 12 oder Pro für den Austausch eines gebrochenen Displays 311 Euro hinlegen, für das iPhone 11 waren es noch 211 Euro. Ein Austausch der Kamera ist auf Apples offizieller Webseite nicht gelistet. Kostenpunkt für die Reparatur "andere Schäden", außer an Batterie und Display, werden mit 519 Euro für das iPhone 12 Pro und 477 Euro für das Standard-Modell gelistet.

Grundsätzlich ist es für freie Werkstätten möglich, iPhone-Reparaturen durchzuführen. Seit neuestem können auch unautorisierte Apple-Werkstätten originale Ersatzteile kaufen, dafür müssen sie Apples "Programm für unabhängige Reparaturanbieter" beitreten, und entsprechende Vorraussetzungen erfüllen. Zuvor war dies nicht möglicht. (red, 31.10.2020)