Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Donnerstag Foto: Reuters/Niesner

SchuMaV: Hinter dieser Abkürzung steht ein Dokument, das ab Dienstag große Teile des öffentlichen Lebens in Österreich regelt. Ab dann tritt aller Voraussicht nach die "Covid-19-Schutzmaßnahmen-Verordnung" in Kraft, deren Inhalte die Bundesregierung am Samstagnachmittag präsentierte. Am Sonntag soll sie mit türkis-grüner Mehrheit den Hauptausschuss des Nationalrats passieren, dann steht einer Umsetzung nichts mehr im Weg.

Die wichtigsten Punkte:

Ausgangsbeschränkungen : Zwischen 20 Uhr abends und 6 Uhr früh darf der private Wohnbereich nur wegen bestimmter Gründe verlassen werden. Dazu zählen die Gefahrenabwehr, Hilfeleistung und Betreuung, die Deckung von "notwendigen Grundbedürfnissen des täglichen Lebens", berufliche Zwecke sowie der "Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung". Man darf also auch Nachtspaziergänge unternehmen. Am 12. November muss diese Regelung verlängert werden, der Hauptausschuss kann sie nur für zehn Tage beschließen.





Darüber hinaus empfiehlt die Regierung:

Arbeit: Unternehmen sollen auf Home Office umsteigen, sofern das möglich ist. Außerdem soll ein gestaffelter Arbeitsbeginn stattfinden, um überfüllte Öffis zu vermeiden. Der öffentliche Dienst will mit gutem Vorbild vorangehen.

Wirtschaftshilfen

Vorab nach außen gedrungen sind auch schon Details zur Abfederung der ökonomischen Folgen des Lockdowns. Bei der Kurzarbeit ist eine Rückkehr auf das im März präsentierte Modell vorgesehen. Vom Shutdown betroffene Unternehmen sollen Entschädigungen in der Höhe von 80 Prozent des Vorjahresumsatzes im November erhalten – und zwar "rasch und unbürokratisch". (red, 31.10.2020)