In Österreich treten Ausgangsbeschränkungen in Kraft – die exponentiell wachsenden Infektionszahlen machen den neuen Lockdown notwendig, argumentierte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Samstag. Die Bundesregierung hat die wichtigsten Eckpunkte präsentiert.

DER STANDARD beantwortet die wichtigsten Fragen zum Lockdown, die laufend erweitert werden:

Wie lange gelten die neuen Maßnahmen?

Die gesamte Verordnung endet am 30. November, dann soll es zu schrittweisen Lockerungen kommen. Eine Ausnahme sind die Ausgangsbeschränkungen: Die dürfen immer nur zehn Tage lang gelten, allerdings können sie danach, wenn das Infektionsgeschehen es verlangt, erneut um zehn Tage verlängert werden.

Gibt es eine bestimmte Infektionszahl, die den Lockdown beendet?

So eine wurde von der Regierung nicht genannt. Juristen betonen aber, dass derart harte Maßnahmen nur dann gerechtfertigt und rechtlich möglich sind, wenn sie das Infektionsgeschehen tatsächlich eindämmen und wenn keine gelinderen Maßnahmen greifen.

Und gibt es eine bestimmte Infektionszahl, die ihn wieder verschärft?

Auch das wurde nicht gesagt. Doch bisher hieß es, bei 6.000 Neuinfektionen pro Tag wäre die Gefahr, dass die Intensivbettenkapazitäten überlastet werden, zu groß. Das habe eben den Lockdown nötig gemacht.

Darf mein Partner bzw. meine Partnerin bei mir übernachten?

Ja, eine Lebenspartnerin oder ein Lebenspartner, mit dem man nicht zusammen wohnt fällt unter die menschlichen Grundbedürfnisse. Das heißt, man darf diese auch nach 20.00 Uhr noch besuchen. Selbes gilt übrigens auch für die Familie, wobei nicht definiert ist, wie eng der gemeinte Familienkreis ist.

Wie muss belegt werden, dass man zwischen 20 Uhr und 6 Uhr rausgehen muss?

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) betonte, dass man keine Beweise vorlegen können muss, warum man nachts draußen ist. Man muss dem oder der Polizeibeamten lediglich glaubhaft machen, dass man einen triftigen Grund dafür hat.

Bei Kontrollen sollen Polizisten entscheiden, ob die Wahrheit gesagt wurde – etwa, dass man von der Arbeit kommt.

Auf welcher Basis sollen diese Entscheidungen getroffen werden?

Diese Fragestellung ist so alt, wie Polizeikontrollen selbst. Und die Antwort ist eine unbefriedigende: Das bleibt eine individuelle Entscheidung. Klar ist aber: Hat der oder die Beamte Grund zur Annahme, dass man lügt und gegen die Maßnahmen verstößt, kann er oder sie anzeigen. Auf der anderen Seite aber würde er oder sie unverhältnismäßig handeln, wenn Beweise verlangt werden, obwohl man eine plausible Antwort parat hat.

Darf ich zuhause Besuch empfangen?

Das ist möglich, da der private Wohnbereich nicht geregelt wird. Personen, die nicht im selben Haushalt leben, sollten in der derzeitigen Situation aus Vorsorgegründen die Hygiene – und Abstandsregeln einhalten. Es wird empfohlen, die Anzahl der Personen auch im privaten Bereich möglichst gering zu halten. Dabei appelliert die Bundesregierung an die Eigenverantwortung und Vernunft. Ein Besuch bei Freundinnen und Freunden ist jedenfalls laut Regierung kein zulässiger Grund, den privaten Wohnbereich zwischen 20 und 6 Uhr zu verlassen.

Darf ich Freunde im öffentlichen Raum treffen?

Im öffentlichen Raum dürfen sich laut Regierung maximal 6 Personen aus zwei verschiedenen Haushalten zuzüglich deren minderjähriger Kinder treffen.

Darf die Polizei in meine Wohnung kommen und kontrollieren, ob Maßnahmen eingehalten werden?

Der private Wohnbereich ist von dieser Verordnung ausgenommen.

Muss ich in der Öffentlichkeit auch Abstand halten, wenn eine private Beziehung besteht?

In der Verordnung ist vorgesehen, dass Personen, die nur zeitweise im gemeinsamen Haushalt leben, jenen im gemeinsamen Haushalt lebenden gleichgestellt sind. Zudem gilt die Abstandspflicht nicht zwischen maximal 6 Personen aus maximal 2 verschiedenen Haushalten.

Sind private Feiern Indoor/Outdoor erlaubt?

Private Feiern im öffentlichen Raum sind laut Angaben der Regierung nicht erlaubt. Von den Veranstaltungsbeschränkungen nicht erfasst ist der private Wohnbereich, nicht jedoch Orte, die nicht der Stillung eines unmittelbaren Wohnbedürfnisses dienen, wie insbesondere Garagen, Gärten, Schuppen oder Scheunen.

Darf man sich immer mit einem anderen Haushalt treffen – oder nominiert man einen für den ganzen November?

Bisher war weder in der Verordnung, noch bei der Pressekonferenz die Rede davon, dass man sich einen bestimmten Haushalt aussuchen müsste. Es ist also davon auszugehen, dass man mehrere Haushalte treffen darf – nur eben nicht auf einmal.

Darf ich also jederzeit raus? Brauch ich ein Attest um meine psychische Belastung zu beweisen?

Unter die zulässige Voraussetzung der Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens fallen laut den FAQs des Gesundheitsministeriums alle Verrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Grundversorgung dienen. Dies umfasst etwa nicht nur die Versorgung mit Grundgütern des täglichen Lebens, sondern auch die Deckung eines Wohnbedürfnisses (z.B. an Zweitwohnsitzen), den Kontakt mit nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Lebenspartnern, die Befriedigung religiöser Grundbedürfnisse (wie Friedhofsbesuche, individuelle Besuche von Kirchen und Gotteshäusern), die Grundversorgung von Tieren sowie alle – auch nicht akute – Arztbesuche.

Darf ich ein Bier am Donaukanal trinken, wenn ich das psychisch brauche?

Innenminister Karl Nehammer erklärte, dass die Polizei Menschen anzeigen werde, die sich nach 20 Uhr in öffentlichen Räumen wie etwa Parks aufhalten und zum Beispiel Alkohol trinken. Barbetreiber, die weiterhin ausschenken, würden angezeigt werden. "Wer nachts mit Freunden und einem Bier im Park erwischt wird, wird angezeigt", sagt Nehammer. Wer die nächtliche Ausgangssperre bricht, der muss mit Strafen von bis zu 1.450 Euro rechnen. Die konsequenten Kontrollen der Polizei werden laut Nehammer auf Basis der sogenannten "3D-Strategie" – Deeskalation, Dialog, Durchgreifen – vorgenommen.

Darf ich noch ins Restaurant oder in eine Bar?

Die Konsumation vor Ort ist nicht mehr erlaubt. Es ist nur noch die Abholung von Speisen und Getränken zwischen 6 und 20 Uhr zulässig. Gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten sowie ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Kann ich mir eine Pizza bestellen und auch selbst abholen?

Bestellen ja, die Abholung ist zwischen 6 und 20 Uhr zulässig. Der Lieferservice ist auch darüber hinaus möglich. Daher darf ein Restaurant auch nach 20 Uhr in Betrieb sein.

Wie verhält es sich mit Veranstaltungen? Was darf sein, was nicht?

Als Veranstaltung gelten insbesondere geplante Zusammenkünfte und Unternehmungen zur Unterhaltung, Belustigung, körperlichen und geistigen Ertüchtigung und Erbauung. Dazu zählen jedenfalls kulturelle Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, Hochzeitsfeiern, Filmvorführungen, Fahrten mit Reisebussen oder Ausflugsschiffen zu touristischen Zwecken, Ausstellungen, Kongresse, Fach- und Publikumsmessen und Gelegenheitsmärkte.

Was weiterhin stattfinden darf:

Sportveranstaltungen im Spitzensport,

berufliche Zusammenkünfte, wenn diese zur Aufrechterhaltung der beruflichen Tätigkeiten unbedingt erforderlich sind,

den privaten Wohnbereich, mit Ausnahme von Orten, die nicht der Stillung eines unmittelbaren Wohnbedürfnisses dienen, wie insbesondere Garagen, Gärten, Schuppen oder Scheunen,

Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz; diese sind unter den Voraussetzungen des genannten Bundesgesetzes zulässig, mit der Maßgabe, dass Teilnehmer eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen haben,

Zusammenkünfte von Organen politischer Parteien,

unaufschiebbare Zusammenkünfte von statutarisch notwendigen Organen juristischer Personen, sofern eine Abhaltung in digitaler Form nicht möglich ist,

Zusammenkünfte gemäß dem Arbeitsverfassungsgesetz, und

Zusammenkünfte von nicht mehr als sechs Personen, wobei diese nur aus zwei verschiedenen Haushalten stammen dürfen, zuzüglich deren minderjähriger Kinder oder Minderjähriger, denen gegenüber eine Aufsichtspflicht besteht, insgesamt höchstens jedoch sechs Minderjähriger.

Begräbnisse (höchstens 50 Personen) − Proben und künstlerische Darbietungen ohne Publikum (mit COVID-19- Präventionskonzept)

Welche Regeln gibt es für Kindergärten, Schulen und Unis?

Kindergärten und Unterstufen bleiben geöffnet. Für 10- bis 14-Jährige wird die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht ausgeweitet. Die Oberstufe und Universitäten werden im Distance-Learning betrieben.

Ist Sport weiterhin möglich?

Sportarten wie Laufen und Fahrradfahren im Freien ja. Es muss jedoch der 1-Meter-Abstand eingehalten werden. Individualsportarten auf Outdoor-Sportstätten sind unter Einhaltung des Mindestabstandes zulässig.

Und Fußball?

Das Ausüben von Kontaktsportarten ist bis auf Weiteres nicht möglich (Einzige Ausnahme betrifft den Profi-Sport).

Und Fitnessstudios?

Als Indoor-Sportanlagen bezeichnet man alle Anlagen, die zum Zweck einer Sportausübung im geschlossenen Raum frequentiert werden, dazu zählen auch Kletterhallen und Fitnessstudios. Diese sind geschlossen.

Kann ich zum Arzt gehen?

Arztbesuche sind jedenfalls erlaubt, da sie zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse dienen. Sie sind auch nach 20:00 Uhr erlaubt. Die telefonische Krankschreibung ist ab 2.11.2020 wieder möglich.

(red, 1.11.2020)

Sie haben weitere Fragen? Posten Sie diese gerne unterhalb. Wir werden diesen Artikel laufend ergänzen.