Das neue Leichtgewicht soll am 4. November auf den Markt kommen

WInfuture hat erste Renderings der Mini-Drohne

Foto: Winfuture

In naher Zukunft soll der Nachfolger der Mavic Mini Drohne des chinesischen Herstellers DJI erscheinen. Nun sind offizielle Spezifikationen und Fotos veröffentlicht worden, berichtet "Winfuture". Das neue Modell verliert den Namen Mavic und heißt nun DJI Mini 2. Erhältlich sein soll die Drohne um rund 450 Euro.

4.000 Meter Höhe, 31 Minuten



Ausgestattet ist das Fluggerät mit einem Akku mit 2250mAh, der die Drohne für 31 Minuten in der Luft behalten soll. Die Reichweite des Geräts wird mit zehn Kilometern Distanz angegeben, bis auf 4.000 Metern könne die Drohne in die Höhe steigen. Im Vergleich zum Vorgänger ist das neue Modell mit fünf Metern pro Sekunde schneller. Betrachtet man das Aussehen ähnelt die DJI Mini 2 ihrem Vorgänger.

Die Arme der Drohne sind einfaltbar Foto: Winfuture

12 Megapixel und 4K



Für die Foto- und Videoaufnahmen kommt eine Kamera mit 12-Megapixel zum Einsatz, die ein Sichtfeld von 83 Grad abdeckt. Diese kann Material mit einer Framerate von 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Für die Auflösung kann zwischen Full-HD, 2,7K- und 4K ausgewählt werden. Fotoaufnahmen können bei diesem Modell sowohl als Jpeg, als auch im Dng- oder RAW-Format abgespeichert werden. Wie Winfuture berichtet soll die ISO zwischen 100-3200 einstellbar sein.

Mit einem Gewicht von 249 Gramm entgeht die kleine Drohne der Genehmingungspflicht in den USA und in Österreich, die für Fluggeräte über 250 Gramm gilt. Als Erscheinungsdatum wird der 4. November in den Raum gestellt, kosten dürfte es um die 450 Euro. (red, 31.10.2020)