Buchtipps: Team der STUBE www.stube.at

#bäh #meinesuppeessichnicht

Torkel und seine Freundin, die Giraffe, haben sich im ersten Band kennengelernt und kommen nun zu den zentralen Fragen des Lebens: Wer isst was? Giraffen essen von Akazien (nicht zu verwechseln mit Pistazien). Deren Blätter sind grün und tauchen daher auf Torkels Wunsch-Speiseplan nicht auf. Ebenso wenig wie Bohnen, Kohlrabi und Wasabi. Oder Brokkoli. Aber: Kein Brokkoli, keine Nachspeise. In ganz kurzen Textpassagen, begleitet von humorvollen Illustrationen, wird ein Thema im Gespräch verhandelt, das viele Familien kennen dürften.

Charlotte Habersack, "Torkel. Ist Brokkoli giftig?" Illustrationen von Susanne Göhlich. € 9,90 / 48 S. Tulipan, München 2020. Ab 6 Jahren.

#einblicke #vordemsupermarkt

Essen gehört zum Alltag, Kochen und Einkaufen auch. Doch was passiert eigentlich davor? Wer biegt das Hörnchen? Und wer melkt die Kuh? Die in großformatigen Illustrationen aufbereiteten Informationen über die Herstellungsschritte hat Julia Dürr durch Besuche in Betrieben gesammelt. So wird in Darstellungen von Ställen, Höfen und Fabriken der Produktionsprozess von sieben Nahrungsmitteln nachvollzogen. Wie in einem Wimmelbuch können kleine Details entdeckt werden. Dabei wird auch ganz wertfrei beschrieben, worüber oft nicht so gerne geredet wird: etwa die einzelnen Schritte der Schlachtung von Schweinen.

Julia Dürr, "Wo kommt unser Essen her?" € 15,90 / 40 S. Beltz & Gelberg, Weinheim 2020. Ab 6 Jahren.

#speiseplan #essenaufderganzenwelt

Hast du dir schon einmal überlegt, was du innerhalb einer Woche alles isst? Der amerikanische Fotograf Gregg Segal ist durch die Welt gereist und hat Buben und Mädchen aus der Vogelperspektive, also von oben, inmitten jener Lebensmittel abgelichtet, die sie in einer Woche zu sich nehmen. Zwischen Fast Food und Selbstgekochtem, Softdrinks und Süßigkeiten tauchen viele Fragen auf: Sind das wirklich Nudeln, die der elfjährige Meissa aus Senegal in sein Sandwich füllt? Was isst die neunjährige Kawakanih aus dem brasilianischen Regenwald? Ergänzende Texte geben spannende Informationen über die Hintergründe der Kinder und ihren Alltag.

Gregg Segal, "Über den Tellerrand. Was Kinder hier und anderswo essen." Aus dem Amerikan. v. Ebi Naumann. € 20,90/120 S. Gabriel, Stuttgart 2020. Ab 8 Jahren.

Webtipp: In der ARD-Kultursendung "titel, thesen, temperamente" gab es einen informativen Beitrag, in dem Gregg Segal über seine Arbeit an dem Buch spricht.





While True: Learn()

Künstliche Intelligenz ist ein ganz wichtiges Thema, wenn es um Computertechnologie geht. Und ein wichtiger Bestandteil davon ist sogenanntes "Maschinenlernen". Im Rätselspiel While True: Learn() (Windows, Mac, Linux) schlüpfst du in die Rolle eines Programmierers, der ein Programm entwickeln möchte, um mit seiner Katze sprechen zu können. Dabei erfährst du, wie Maschinenlernen funktioniert und kannst sogar ein selbstfahrendes Auto bauen!

Laika: Die Spur des goldenen Knochens

Mysteriöse Dinge geschehen im Hundepark "Laika". Der goldene Knochen ist verschwunden und als bellender Detektiv Arthur liegt es an dir, ihn wieder zu finden. In Laika (Android, iOS) musst du den Zeugen die richtigen Fragen stellen und dabei auch beachten, wie sie sich fühlen und was ihnen gefällt. Erst wenn du das Vertrauen verschiedener Hunde gewinnst, bekommst du die entscheidenden Hinweise. Kannst du den goldenen Knochen aufspüren?

Just Dance 2020

Wenn du nicht nur deine Hände, sondern deinen ganzen Körper bewegen magst, dann schau dir doch Just Dance 2020 (Playstation, Xbox, Switch, Google Stadia) an. Hier schnappst du dir deinen Controller, um bei vielen verschiedenen Musikstücken im Rhythmus mitzutanzen. Je besser du die Moves hinbekommst, desto mehr Punkte bekommst du. Hast du das Zeug zum Tanzprofi?