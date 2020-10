Stimmen

Jesse Marsch (Salzburg-Trainer): "Am Anfang waren wir, ganz ehrlich, nicht so gut. Wir waren aber auch ein bisschen überrascht, dass Wattens so mutig war und so intensiv gespielt hat. Kompliment. Es hat daher für uns ein bisschen gedauert." Zu Okafor: "Ich bin sehr glücklich. Er hat auch letzte Woche sehr gut gespielt. Er ist immer eine Möglichkeit in der Startelf."

Thomas Silberberger (WSG-Trainer): "Bis zum 3:0 war der Auftritt o.k. Nach dem 3:0 sind bei uns viele Dämme gebrochen. Sie haben uns dann ein bisschen zur Schau gestellt wie am Jahrmarkt. Davor hat man den Klasseunterschied gesehen: Sie haben aus drei Aktionen zwei Tore gemacht – wir keines. Wir müssen aber schon langsam aber sicher wieder punkten, weil sonst kommen wir in ein Fahrwasser, das für uns gefährlich wird."

Ticker-Nachlese

Hartberg schlägt Austria 2:1, Salzburg demütigt Tirol mit 5:0, St. Pölten erledigt Ried mit 4:0

Weiterlesen

Hartberg feiert mit 2:1 gegen Austria ersten Saisonsieg

4:0 – St. Pölten ohne Probleme gegen Ried