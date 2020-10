Der georgische Regierungschef Giorgi Gacharia gibt sich nach der Wahl siegessicher. Foto: EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

Tiflis – Bei der Parlamentswahl in der Schwarzmeer-Republik Georgien deutet sich ein hoher Sieg der Regierungspartei Georgischer Traum an. Nachwahlbefragungen verschiedener Fernsehsender sahen sie am Samstagabend zwischen 39 und 55 Prozent der Wählerstimmen. Bei der Oppositionspartei Vereinte Nationale Bewegung liegen die Werte demnach zwischen 23 und 33 Prozent Zustimmung. Politische Beobachter zeigten sich überrascht angesichts der unterschiedlichen Prognosen.

"Wir haben gewonnen", schrieb Regierungschef Giorgi Gacharia bei Facebook. Aber auch die Opposition sprach von einem Wahlsieg und weigerte sich, den Ausgang als Wahlniederlage zu bewerten. Erste offizielle Ergebnisse wurden erst in der Nacht zum Sonntag erwartet.

56,1 Prozent Wahlbeteiligung

Mehr als 3,5 Millionen Menschen in der Schwarzmeer-Republik im Südkaukasus waren zu der Abstimmung aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag der Zentralen Wahlkommission in der Hauptstadt Tiflis (Tbilissi) zufolge bei 56,1 Prozent.

Der Urnengang fiel in eine Zeit steigender Corona-Zahlen. Fast 39.000 Menschen infizierten sich der offiziellen Statistik zufolge seit Beginn der Pandemie. In Wahllokalen gab es strenge Hygienevorschriften. Viele nutzten die Briefwahl. (APA, 31.10.2020)