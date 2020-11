"James Bond – 007 jagt Dr. No" am 1. November um 22.30 Uhr in ORF 1 – Nachruf im "kulturMontag" in ORF 2

Foto: Reuters / David Moir

Wien – Anlässlich des Ablebens von Kinolegende Sean Connery im Alter von 90 Jahren ändert der ORF sein Programm. Am morgigen Sonntag steht um 22.30 Uhr in ORF 1 jener Film auf dem Programm, der Connerys große Karriere in den 1960er Jahren begründete: der erste Teil der "James Bond 007"-Reihe "James Bond – 007 jagt Dr. No". Am Montag, 2. November, blickt ORF 2 im "kulturMontag" (22.30 Uhr) auf das Leben und die Karriere der Filmlegende zurück. (APA, 1.11.2020)