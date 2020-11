Viele Friedhofsbesucher haben heuer schon zwei Tage vor Allerseelen Kerzen in Gedenken an Verstorbene angezündet.

Der Wind hat sich gelegt, die Kerze lässt sich ohne Probleme anzünden. "Gut, dass die Urli das nicht mehr miterleben muss", sagt Frau S. und platziert das Kerzenlicht mit den Engerln drauf neben dem frischen Grabbouquet. "Corona hätte ihr keine Angst gemacht, sie hat wesentlich Schlimmeres mitgemacht", meint ihr Mann, der die beiden Kinder an den Händen hält. Uroma S. hat den Krieg erlebt, beide Brüder sind gefallen, als junges Mädchen haben sie die Eltern monatelang vor den russischen Besatzungsmächten versteckt. Gestorben ist sie vor elf Jahren an einer Hepatitis-Infektion.

Schon Samstagabend sind auf dem Friedhof in Mank, einer Kleinstadt im niederöstereichischen Mostviertel, Menschen zum Lichterlanzünden gekommen. Allerseelen, also das katholische Fest, an dem der Verstorbenen und der Auferstehung gedacht wird, ist zwar erst am Montag, und eigentlich steht der traditionelle Firedhofsbesuch am Allerheiligentag davor auf dem Programm. Aber heuer gibt es durchaus das Bestreben, soziale Kontakte einzuschränken und eben einen Tag vor dem großen Ansturm die Gräber zu besuchen.

Solidarität mit Wirten



Ins Reden kommen die Leute aber trotzdem. Die Bekanntgabe der neuen Corona-Maßnahmen samt nächtlichen Ausgangsbeschränkungen ist gerade erst ein paar Stunden alt. Vor allem dass die Gasthäuser erneut zusperren müssen, Geschäfte aber nicht, sorgt für Unverständnis. In Mank gibt es für rund 3500 Einwohnerinnen und Einwohner neben einer Konditorei, einer Pizzeria, einem Kino samt Lokal und einem Pub-Beisl drei alteingesessene Gasthäuser, die so etwas wie der gesellschaftliche Motor der Gemeinde sind.

Mit Wildprettagen und Ganslessen in großer Runde ist es ab Mitte der Woche vorerst einmal vorbei. Aber auf dem Friedhof geloben die Besucher Solidarität mit den betroffenen Wirtinnen und Wirten: "Holen wir unser Essen halt wieder ab." Das hat schon während des ersten Lockdowns gut funktioniert.

Kritik an Maßnahmen



Eine Maske trägt Samstagabend auf dem Friedhof niemand. Man ist im Freien und kann ein, zwei oder auch mehrere Babyelefanten Abstand halten. Alle tun das auch, selbst wenn sie wenig davon halten. "Die Maßnahmen sind übertrieben, regionale Situationen werden nicht berücksichtigt", meint ein Mann, der das Grab seiner Frau nicht nur zu Allerheiligen pflegt.

Nur zwei Personen aus Mank im aktuell nicht so stark betroffenen Bezirk Melk waren zuletzt Covid-19-positiv. Aber es waren auch schon mehr und ein relativ frisches Grab gebietet Demut. Auf dem Partezettel stand natürlich keine Hinweis auf die Infektion, aber alle wissen, dass die ältere Frau, die an Vorerkrankungen litt, auch mit dem Coronavirus infiziert war, als sie starb. Auf ihrer letzten Ruhestätte stehen besonders viele Kerzen. (Michael Simoner, 1.11.2020)