Die Kommissare Lannert und Booth gehen im ORF heute aus aktuellem Anlass erst um 23 Uhr auf Mörderjagd. In der ARD läuft der Sonntagskrimi wie gewohnt um 20.15 Uhr.

"Vienna Blood" und Corona sorgen heute für eine Unterbrechung des geliebten Sonntagsrituals: Wer den "Tatort" heute um 20.15 Uhr sehen will, muss auf die ARD ausweichen. Auf ORF 2 steht eine weitere Folge der Psychokrimireihe "Vienna Blood" am Programm, um 22.10 Uhr diskutiert Claudia Reiterer mit Gästen in "Im Zentrum".