Re: Die Jagd am Polar Kreis, Trump: Eine amerikanische Karriere, Anatomie eines Mordes, Auf der Flucht, Kulturmontag – dazu die Radiotipps

Da will man jemanden mit einer Torte überraschen, und dann passiert das. Horror in "Sisters", 22.50 Uhr, Arte. Foto: Foto: Pressman-Williams Enterprises

19.40 REPORTAGE

Re: Jagd am Polarkreis – Die Samen gegen den schwedischen Staat In Schweden hat der Oberste Gerichtshof in einem Urteil dem indigenen Volk der Samen die alleinige Vergabe der Jagdrechte für Kleinwild und Fisch zugesprochen. Für die Samen ein historisch bedeutender Moment, für die schwedischen Jäger ein Ärgernis. Es droht die Eskalation eines langen schwelenden Konfliktes: Wem gehört das Land der Rentiere? Bis 20.10, Arte

20.15 PSYCHOTRIP

Vienna Blood: Der verlorene Sohn (Ö 2019, Umut Dağ) Der Psychologe Max Liebermann stellt seine Kenntnisse in den Dienst der Mörderjagd. Weil er ein Jungspund ist und Profiling noch nicht erfunden ist, wird er von Kollegen skeptisch beäugt. Internationale Koproduktion mit Matthew Beard und Juergen Maurer für kriminärrisches Publikum. Bis 21.50, ORF2

20.15 THEMENMONTAG

Donald Trump: Eine amerikanische Karriere Am Vorabend der US-Wahl zeigt die Doku, wie die Trumps seit drei Generationen ticken. Um 21.05 Uhr folgt Donald Trump – der lange Arm des Milliardärs, um 22.50 Uhr Trump und die Corona-Krise, danach ab 22.50 Uhr das Porträt Ivanka Trump – Die Frau neben dem Präsidenten. Bis 23.40, ORF 3

20.15 DRAMA

Anatomie eines Mordes (Anatomy of a Murder, USA 1959, Otto Preminger) Der US-Soldat Frederick Manion hat, nachdem seine Frau Laura vergewaltigt worden war, ihren Peiniger erschossen. Der Provinzanwalt Paul Biegler übernimmt die Verteidigung, auch wenn ihm Zweifel bleiben. "Die brillante Regie macht aus dem Stoff ein klar strukturiertes Experiment, das mit nahezu wissenschaftlicher Präzision die ‚seelische Anatomie‘ aller Beteiligten seziert", urteilt das Lexikon des Internationalen Films.Bis 22.50, Arte

20.15 ACTION

Auf der Flucht (The Fugitive, USA 1993, Andrew Davis) Dr. Kimble (Harrison Ford) wird zu Unrecht des Mordes an seiner Frau beschuldigt und zum Tode verurteilt. Durch einen Zufall gelingt ihm die Flucht, er taucht unter. Der erfahrene und ehrgeizige U.S. Marshal Samuel Gerard (Tommy Lee Jones) verfolgt ihn. Bis 23.00, Kabel eins

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: 2020 eine Farce? Wie ist die Lage der Künstler und Kulturschaffenden trotz erhöhten Kulturbudgets? Mit welchen kreativen Ideen lässt sich die Corona-Krise bewältigen? Nähern wir uns trotz Covid-Hilfsfonds einem Kulturinfarkt? Künstler und Wissenschafter diskutieren live im Studio über Lösungsansätze.

Bis 23.15, ORF 2

22.50 HORROR

Sisters – Die Schwestern des Bösen (USA 1973, Brian De Palma) New York City, 70er-Jahre: Danielle Breton arbeitet als Fotomodell. In einer Fernsehquizshow begegnet sie Phillip, einem Werbeexperten. Die beiden setzen den Abend gemeinsam im Restaurant fort. Dann lädt Danielle ihn ein, die Nacht mit ihr zu verbringen. Am nächsten Morgen passiert dann gar Seltsames. Bis 0.20, Arte

