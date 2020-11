Richard Carapaz knöpft Primoz Roglic das Leader-Trikot ab. Foto: AFP/ MIGUEL RIOPA

Alto del Angliru – Ex-Giro-Sieger Richard Carapaz hat am Sonntag auf den steilsten Rampen der Spanien-Radrundfahrt die Führung in der 75. Auflage zurückerobert. Der Ineos-Radprofi aus Ecuador nahm dem zuvor zeitgleichen Vorjahresgewinner Primoz Roglic im Schlussanstieg der 12. Etappe zum Angliru-Pass zehn Sekunden ab und setzte sich mit diesem Vorsprung an die Spitze. Den Tagessieg sicherte sich der Brite Hugh Carthy, der vom vierten auf den dritten Gesamtrang kletterte.

Der Oberösterreicher Felix Großschartner musste etwa bei der Hälfte des 12,4 km-langen Schlussanstiegs dem hohen Tempo der Jumbo-Helfer von Roglic Tribut zollen. Der Bora-Profi bewältigte die Höhendifferenz von 1.235 Metern mit unglaublichen 23,5 Prozent Maximalsteigung danach im eigenem Tempo, aber dennoch sehr stark. Als Zehnter büßte der 26-Jährige 2:15 Minuten ein und rangierte vor dem Einzelzeitfahren am Dienstag – Montag ist Ruhetag – weiter an der siebenten Stelle (+5:30 Min.).

"Auf den letzten Kilometern habe ich etwas Zeit verloren, aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, wie es heute gelaufen ist. Ich bin Zehnter auf der Etappe geworden und liege immer noch auf dem siebenten Platz in der Gesamtwertung, und das ist ein sehr gutes Ergebnis", meinte Felix Großschartner. Sein Sportlicher Leiter Steffen Radochla zeigte sich "äußerst zufrieden".

Den Assen waren nach der Klettertour – vor dem Angliru (1.560 m) waren auf insgesamt 109 Kilometern noch zwei Pässe der ersten Kategorie zu absolvieren – die Strapazen anzumerken. Carapaz kämpfte sich als Vierter ins Ziel, zehn Sekunden vor dem hinter ihm folgenden Slowenen Roglic. Dieser hatte im Finish Probleme, nachdem zuvor sein Teamkollege Jonas Vingegaard (DEN) lange Zeit für hohes Tempo gesorgt hatte. Fast zu hoch für Roglic, der nur dank seines Helfers Sepp Kuss (USA) den Rückstand in Grenzen hielt. Kuss war an diesem Tag stärker und hätte um den Tagessieg mitmischen können.

Der 26-jährige Carthy (Team Education First) feierte seinen bisher größten Erfolg. Das 1,93 m große Leichtgewicht hatte sich 16 Sekunden vor dem Trio Aleksander Wlasow (RUS), Enric Mas (ESP) und Carapaz durchgesetzt. (APA, 1.11.2020)

Radsport-Ergebnisse der 75. Vuelta a Espana vom Sonntag:

12. Etappe (Pola de Laviana – Alto del Angliru (109 km):

1. Hugh Carthy (GBR) EF 3:08:40 Std. – 2. Aleksander Wlasow (RUS) Astana +0:16 Min. – 3. Enric Mas (ESP) Movistar – 4. Richard Carapaz (ECU) Ineos, alle gleiche Zeit – 5. Primoz Roglic (SLO) Jumbo +0:26 – 6. Sepp Kuss (USA) Jumbo – 7. Daniel Martin (IRL) Israel Start-Up Nation, alle gl. Zt. – 8. Wouter Poels (NED) Bahrain +1:35 – 9. Michael Woods (CAN) EF, gl.Zt. – 10. Felix Großschartner (AUT) Bora +2:15 – 11. Mikel Nieve (ESP) Mitchelton, gl.Zt.

Gesamtwertung: 1. Carapaz 48:29:27 Std. – 2. Roglic +0:10 Min. – 3. Carthy +0:32 – 4. Martin +0:35 Min. – 5. Mas +1:50 – 6. Poels +5:13 – 7. Großschartner +5:30 – 8. Alejandro Valverde (ESP) +6:22 – 9. Wlasow 6:41 – 10. Nieve 6:42.