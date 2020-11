Auf der Rückseite zweimal antippen dient als neuer Knopf in iOS 14. Foto: Ayham Yossef

Ein Knopf, der im Nachhinein über ein Software-Update aktiviert wird? Klingt unglaubwürdig, dank der Sensoren in aktuellen Smartphones hat Apple unlängst aber genau das getan. Zumindest wenn man sich am Begriff "Knopf" und dessen physischer Ausgestaltung nicht allzu festbeißt. In einem aktuellen Artikel streicht "The Verge" nun dessen Möglichkeiten heraus, auch da vielen Nutzern wohl gar nicht bewusst sein dürfte, dass ihr Smartphone nachträglich solch ein Feature bekommen hat.

iOS 14

Das Ganze nennt sich "Back Tap" und funktioniert so: Über ein doppeltes Antippen der Rückseite eines iPhones mit iOS 14 können unterschiedliche Funktionen aufgerufen werden. Das kann die Aufnahme eines Screenshots ebenso sein wie das Aufrufen von Siri oder auch des Kontrollzentrums. Selbst zum Scrollen durch eine Webseite oder eine App kann dieser Button benutzt werden.

Hier zeigt sich noch eine weitere ungewöhnliche Eigenschaft für die Apple-Welt: Der iPhone-Hersteller erlaubt es nämlich, diesen Button weitgehend frei zu belegen. Das geht so weit, dass hier Einträge aus der Shortcut-App genutzt werden können, womit die Möglichkeiten fast unbegrenzt werden. Wer will, könnte damit sogar etwas tun, was Apple sonst tunlichst zu vermeiden sucht: den Zugriff auf Konkurrenten zu eigener Software zu erleichtern, also etwa diesen "Knopf" für den Google Assistant zu verwenden.

Alle machen dasselbe

Möglich wird all dies eben, indem Apple die diversen Sensoren in einem iPhone verwendet, um das zweimalige Antippen auf der Rückseite eindeutig zu identifizieren. Apple ist übrigens nicht der einzige Hersteller, der auf diese Idee gekommen ist: Vor einigen Monaten waren Spuren einer ähnlichen Funktion in Googles Android 11 gefunden worden. Öffentlich verfügbar ist diese bislang nicht. Allerdings gibt es Drittentwickler, die diese Funktion für Android repliziert haben. (red, 2.11.2020)