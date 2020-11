Ein Flugauto darf nun Europas Straßen befahren – das kündigt der Hersteller des Pal-V Liberty an. Das Fahrzeug darf allerdings nur fahren, der niederländische Hersteller bemüht sich weiter um eine Flugerlaubnis. In Zukunft dürfen also Flugautos mit einem Kennzeichen auf den Straßen unterwegs sein. Hierfür wurden das Fahrverhalten, Umweltauflagen und die Bremsmöglichkeiten des Autos unter die Lupe genommen.

Das Unternehmen freut sich darüber, nun Straßen befahren zu dürfen. PAL-V

Das Fahrzeug werde außerdem seit 2015 von der EU-Flugsicherheitsbehörde (Easa) geprüft, um eine Genehmigung zum Fliegen einzuholen. Der Hersteller rechnet 2022 mit einem Abschluss des Verfahrens. Laut dem CTO des Unternehmens war es eine besondere Herausforderung, dafür zu sorgen, dass ein "zusammengefaltetes" Flugzeug alle Fahrtests besteht. Für die Fluggenehmigung müsse das Flugauto über 1.200 Tests bestehen.

Foto: Pal-V

Überall starten nicht erlaubt

Das Flugauto kann im "zusammengefalteten" Zustand auf bis zu 160 km/h beschleunigen, fliegend wird es bis zu 180 km/h schnell. Es kombiniert ein Auto mit den Flugmöglichkeiten eines Tragschraubers. Ist zu viel Verkehr, sollen Nutzer fliegen können. In den meisten Ländern dürfen Privatpiloten allerdings nur auf Flugplätzen starten, langfristig erhofft sich Pal-V daher eine Überarbeitung der Regeln.

Nach der Flugzulassung will man die Autos bereits an Kunden verkaufen. Die Vorbestellungen liegen laut dem Unternehmen über den Erwartungen. Da aber 80 Prozent der künftigen Käufer nicht fliegen können, hätten einige bereits einen Kurs zum Flugführerschein direkt bei der Firma begonnen. Um das Gerät nutzen zu können, müssen die Kunden sowohl einen Auto- wie auch ein Flugführerschein vorweisen können.

Der Pal-V soll künftig beispielsweise in einer Kooperation mit Kuwait Airways als Flugtaxi fungieren. Foto: Pal-V

Mehrere Prototypen

Das Unternehmen arbeitet an mehreren Prototypen gleichzeitig, die verschiedene technische Daten aufweisen. Zusammengebaut werden sie aus Titan, Aluminium und Karbonfaser. Die Preise liegen bei mehreren hunderttausend Dollar: Der reguläre Pal-V soll rund 600.000 Dollar kosten, eine günstigere Sportversion 335.000. (red, 2.11.2020)