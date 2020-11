So verlassen war die Wiener Innenstadt in den Nächten des ersten Lockdowns – und dürfte es bald wieder sein. Foto: APA/Georg Hochmuth

Was ist ab Dienstag, 0 Uhr noch erlaubt? Da tritt in Österreich der zweite Lockdown in Kraft, der Grund ist die explodierende Zahl der Corona-Neuinfektionen. Same old, same old, denken viele – doch der zweite Lockdown unterscheidet sich in vielen Punkten von dem im Frühjahr. Was dieses Mal noch darf und was nicht, wie die Ausgangsbeschränkung in der Nacht genau aussieht und welche Punkte bei Juristen für Kopfschütteln sorgen, erklärt Theo Anders vom STANDARD. (red, 2.11.2020)

Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.