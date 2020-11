Wie geht es Ihnen? Was hilft Ihnen durch die nächsten Wochen? Tauschen Sie sich im Forum aus!

Alles ist besser mit Gadse. Foto: gettyimages/istockphoto/RuslanDashinsky

In den eigenen vier Wänden sein ab 20.00 Uhr, Treffen im öffentlichen Raum mit nur einem weiteren Haushalt und die Empfehlung, die Anzahl der Personen auch im privaten Bereich möglichst gering zu halten. Diese Regeln gelten seit 3. November, wir sind alle im zweiten Lockdown angekommen. Vor psychische Herausforderungen stellen diese Vorgaben besonders auch alleinelebende Singles.

Doch auch wenn es sich bisweilen vielleicht so anfühlt: Sie sitzen nicht alleine in diesem Boot. Nutzen Sie dieses Forum um sich auszutauschen, einander Gesellschaft zu leisten und zu teilen, was Ihnen durch die nächsten Wochen hilft! Kommen Sie gut durch die nächste Zeit! (aan, 3.11.2020)