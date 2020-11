Die USA wählen einen neuen Präsidenten. Ob Donald Trump oder sein Herausforderer Joe Biden vorne liegt und welchem Kandidaten die einzelnen Staaten ihre Elektorenstimmen geben, sehen Sie in der untenstehenden Grafik.

Hinweis: Der Balken über der Karte zeigt die Elektorenstimmen der Staaten, die für den jeweiligen Kandidaten als sicher gewonnen gelten. Die Staaten in der Karte darunter sind entsprechend eingefärbt. Sie können die Karte vergrößern und auf Staaten beziehungsweise Labels auf der rechten Seite der Karte klicken, um detailliertere Informationen über das Ergebnis des Staates zu erhalten. Die Staaten Maine (ME) und Nebraska (NE) vergeben nicht notwendigerweise alle Elektorenstimmen an einen Kandidaten und können daher mehrfarbig sein.



Die Wahl im Senat

Neben dem Präsidenten wird auch ein Teil des Senats neu gewählt – 35 der 100 Sitze des Gremiums stehen zur Wahl. Sehen Sie unten, wie es um die Kontrolle des Senats steht:

Hinweis: Bei der Senatswahl werden dieses Jahr nur 35 der insgesamt 100 Sitze der Kammer neu gewählt. In der oberen Grafik sind daher auf der linken und rechten Seite die Sitze der Demokraten beziehungsweise Republikaner, die nicht zur Wahl stehen, in helleren Farben hinterlegt, während die bei dieser Wahl gewonnenen Sitze mit kräftigeren Farben hinterlegt sind.

Die Wahl im Repräsentantenhaus

Zudem werden auch alle 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses neu gewählt. Hier können Sie das Gesamtergebnis für diese Kammer des Kongresses mitverfolgen:

(red, 4.11.2020)