Am Montag mussten in Wien 99 Personen intensivmedizinisch behandelt werden, 150 Betten stehen derzeit zur Verfügung. Bei Bedarf könnte diese Kapazität verdoppelt werden

In Wien sind 99 der derzeit verfügbaren 150 Intensivbetten für Corona-Fälle belegt. Foto: imago images/Pacific Press Agency

Wien – Am Montag waren in Wien bereits zwei Drittel der aktuell für die Behandlung von Covid-19-Erkrankten reservierten Intensivbetten belegt. Das sagte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) auf Anfrage des STANDARD. Konkret mussten 99 Personen intensivmedizinisch behandelt werden. Aktuell stehen in den Krankenhäusern des Wiener Gesundheitsverbunds 150 Intensivbetten für Corona-Fälle zur Verfügung. Alleine seit Freitag wurde bei der Belegung der Intensivbetten ein Plus von zwölf Personen verzeichnet.

Im Wochen-Vergleich stieg die Anzahl der Intensivpatienten in Wien von 75 auf 99 Personen – also um rund 32 Prozent. Österreichweit betrug hingegen der Anstieg von Montag auf Montag auf den Intensivstationen gleich 78 Prozent.

Schon jetzt ist fix, dass in Wien elektive – also planbare und verschiebbare – Operationen in Kürze abgesagt werden müssen, um die Kapazitäten für Corona-Intensivbetten zu erhöhen. "Verschiebungen sind bald notwendig", sagte ein Sprecher Hackers. Insgesamt kann man laut Stadt Wien durch die zeitliche Verschiebung von elektiven Eingriffen und das Zurückfahren anderer Leistungen die Kapazitäten für Corona-Fälle auf etwa 300 Intensivbetten erhöhen.

Von den 400 Normalbetten im Wiener Gesundheitsverbund, die für Corona-Fälle vorgesehen sind, waren zuletzt bereits 328 vergeben. Auch hier kann die Maximalkapazität im Fall des Falles auf rund 1.000 Normalbetten erhöht werden.

Unterstützung von Ordens- und Privatspitälern

Unterstützung in der sich zuspitzenden Situation gibt es nach einem gemeinsamen Stufenplan auch von den Wiener Ordensspitälern und Privatspitälern. Alleine die Ordensspitälern wie etwa das Krankenhaus Göttlicher Heiland stellen derzeit rund 90 Covid-Betten zur Verfügung, wie es hieß. In weiterer Folge können es laut Manfred Greher, Sprecher der gemeinnützigen Wiener Ordensspitäler, "mehr als 160 Betten sein".

Zudem gaben die die Rudolfinerhaus-Privatklinik sowie die Privatkliniken Confraternität, Döbling und Goldenes Kreuz bekannt, dass sie wie im Frühjahr wieder dringende Operationen von Nicht-Covid-Patienten übernehmen. Dazu kommen auch konservative Behandlungen etwa im Bereich der internen Medizin. (David Krutzler, 2.11.2020)