Über die Entstehung dieses Rezepts wird die folgende Geschichte erzählt. Ein Veroneser Konditor, der auf einem Schiff arbeitete, erblickte im Hafen von Odessa eine junge Dame und verliebte sich augenblicklich in sie. Davon inspiriert, kreierte er einen Kuchen in der Form einer Usanka und widmete ihn dem schönen Mädchen. Sieht man das Backwerk unter diesem Blickwinkel an, dann erinnert es tatsächlich an die russischen Pelzkappen.

Seit den 1960er-Jahren wird es in Verona als für die Stadt typisches Naschwerk serviert. Ich konnte es bei meinem letzten Aufenthalt in der Stadt von Julia & Romeo verkosten und fand die Kombination aus knuspriger Blätterteighülle und flaumigem Mandelkern sehr gelungen.

Für eine Tortenform im Durchmesser von 20 bis 22 Zentimeter benötigt man: 1 Packung Blätterteig (oder ca. 230 g selbstgemachten Blätterteig), 100 g weiche Butter (Zimmertemperatur oder geschmolzen und abgekühlt), 130 g braunen Zucker, 1 Prise Salz, 1 Schuss Amaretto-Likör, die abgeriebene Schale einer 1/2 Bio-Zitrone, 3 Eier, 100 g fein geriebene Mandeln, 100 g Amaretti-Kekse, 150 g Mehl (italienisches Typo 00 oder österreichisches W700), 100 ml Milch, 7 g Backpulver, Staubzucker zum Dekorieren.

Das Rezept als PDF zum Ausdrucken: