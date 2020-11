Das Geld soll in neue Anlagen fließen, in die Industrie 4.0 und dadurch soll auch der Umweltschutz gefördert werden

Noch hängen zu viele Zulieferbetriebe der Autoindustrie am Verbrennungsmotor. Ein Milliardenprogramm soll ihnen Helfen fit für die Zukunft zu werden. Foto: Imago

Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Eckpunkte für ein Milliardenprogramm vorgelegt, mit dem Autozulieferer beim Strukturwandel unterstützt werden sollen. Das Programm soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Transformation beschleunigen, die Innovationskraft stärken und die Nutzung von Daten voranbringen. Im Wirtschaftsministerium geht man davon aus, dass das Programm zum 1. Jänner 2021 in Kraft treten kann.

Die Eckpunkte gehen nun in die Ressortabstimmung. Für das Programm sollen bis 2024 insgesamt 2 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

Zukunftsinvestitionen fördern

Die schwarz-rote Koalition hatte sich im Juni im Zuge ihres Konjunkturpakets auf ein "Bonus-Programm" verständigt. Ziel ist es vor allem, Zukunftsinvestitionen der Zulieferindustrie zu fördern. Viele Autozulieferer sind derzeit in einer schwierigen Lage. Die Coronakrise hat die Nachfrage nach Autos einbrechen lassen, zudem müssen die Firmen aber viel Geld in neue Antriebe investieren. Viele Zulieferer hängen noch am Verbrennungsmotor.

Das Programm der deutschen Regierung soll nach dpa-Informationen auf drei Säulen stehen. Zum einen sollen Investitionen in neue Anlagen, in die Industrie 4.0 und den Umweltschutz gefördert werden. Damit soll der Wandel der Produktion unterstützt werden. "Die Umstellung auf neue Produkte, insbesondere in der E-Mobilität, erfordert eine Anpassung der Produktion", heißt es. "Raschere Innovationszyklen fordern flexiblere Produktionsanlagen. Der Kostendruck in der Produktion ist hoch." Zum anderen geht es um Erforschung und Entwicklung von Innovationen wie neue Antriebe. Außerdem sollen "Innovationscluster" aufgebaut werden. (APA, 2.11.2020)