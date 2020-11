Der ORF konnte seine Marktanteile im Oktober 2020 im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Die Berichterstattung rund um die Wien-Wahl, das Coronavirus oder auch den Nationalfeiertag haben dem ORF im Oktober deutliche Zuwächse bei den Marktanteilen beschert. Die gesamte ORF-Sendergruppe kam auf 33,8 Prozent, ein Plus von 3,1 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahresmonat. ORF 2 erreichte 22,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ab 12 Jahren (plus 2,2 Prozentpunkte), ORF 1 8,9 Prozent (plus 1,3).

"Dancing Stars" gehen weiter

Die Zuwächse für ORF1 sind auch auf die "Dancing Stars" zurückzuführen. Die Tanzshow wird wie geplant bis zum Finale am 27. November am Programm von ORF 1 stehen. Die Sendung wird allerdings ab dieser Woche ohne Studiopublikum stattfinden, teilte der ORF der APA am Montag auf Anfrage mit. Im Frühjahr war die Show wegen der Pandemie unterbrochen worden, seit September findet sie wieder unter erhöhten Schutzmaßnahmen statt. In der nächsten Ausgabe (6. November) sind noch sechs Promis mit ihren Tanzpartnerinnen und -partnern zu erleben.

Servus TV legt zu

Starke Zuwächse in der Gesamtzielgruppe verzeichnete auch Servus TV. Der Salzburger Privatsender erzielte im Oktober 3,6 Prozent Marktanteil (plus 0,7 Prozentpunkte). Punkten konnte Servus TV etwa mit dem ersten selbst produzierten Spielfilm "Letzter Kirtag". Die Krimiverfilmung nach einem Roman von Herbert Dutzler erreichte am Samstag im Hauptabend im Schnitt 460.000 Zuseher.

Puls 4 kam auf in der Zielgruppe 12 plus auf 3,2 Prozent Marktanteil (minus 0,5 Prozentpunkte), in der jungen Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen erzielte der Sender dagegen laut eigenen Angaben 5 Prozent. ATV lag in der Gruppe 12 plus bei 3,3 Prozent (minus 0,5 Prozentpunkte), 4,8 Prozent waren es bei den unter 50-jährigen. Der News-Sender Puls 24 erzielte im Oktober einen Marktanteil von 0,6 Prozent (plus 0,4 Prozentpunkte) bzw. 0,8 Prozent (12-49), oe24.tv erreichte 0,9 Prozent (plus 0,5 Prozentpunkte) bzw. 1,2 Prozent (12-49). (APA, red, 2.11.2020)