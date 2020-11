Die neue Partei soll künftig den Namen "Reform UK" tragen. Am Donnerstag soll in England ein erneuter Lockdown in Kraft treten

London – Der prominente Verfechter des EU-Austritts Großbritanniens, Nigel Farage, will seine Brexit-Partei zur Anti-Lockdown-Partei ummodeln. Die neue Partei solle künftig den Namen "Reform UK" tragen, schreibt Farage in einem Beitrag für die Zeitung "The Telegraph". Die Bewegung stehe für einen "fokussierten Schutz" nur für die in der Coronavirus-Pandemie am stärksten gefährdeten Personen.

Farage ist Chef der Brexit-Partei. Der konservative britische Premierminister Boris Johnson hatte am Samstag angesichts steigender Corona-Infektionen erneut einen Lockdown für England angeordnet. (APA, Reuters, 2.11.2020)