Radiotipps für Dienstag

13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Von Zwentendorf und Hainburg in die Zukunft Die Umweltaktivistin Anika Dafert und der Naturwissenschafter Peter Weish zu Gast bei Xaver Forthuber. Bis 13.55, Ö1

17.30 MUSIK

Spielräume: Kronos Quartet Das US-amerikanische Streichquartett zollt auf seinem neuen Album der Folk-Ikone Pete Seeger Tribut. Bis 17.55, Ö1

18.25 REPORTAGE

Journal-Panorama: Emmanuel Macron Frankreichs Präsident ist im letzten Viertel seiner Präsidentschaft. Was bleibt von ihm, welche Versprechen konnte er in Frankreich und in der EU umsetzen? Bis 18.55, Ö1 (Karl Gedlicka, 3.11.2020)