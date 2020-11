Traumberuf "Tramwayer": Der österreichische Entwickler ViewApp lässt uns die Straßenbahnlinie 1 in VR durch Wien manövrieren.

Foto: Aerosoft GmbH

Die Wiener Straßenbahn gehört zum Stadtbild wie der Donauturm oder der Würstelstand. Als Gäste durften das sehr verlässliche "Öffi" schon viele in Wien Lebende beziehungsweise Besucher der Stadt erleben. Dank des österreichischen Entwicklers ViewApp darf man jetzt am Steuer der 1er Straßenbahn Platz nehmen und selbst das berühmte Klingeln beim Losfahren anstimmen. Auch in Virtual Reality (VR).



Aerosoft Official

Wie im echten Leben



Beschleunigen, rechtzeitig und sachte abbremsen, blinken, sowie die Türen für die Gäste öffnen und schließen gehören zum Alltag eines verantwortungsvollen Straßenbahnfahrers. Untermalt wird das nicht unspannende Geschehen durch Original-Sounds. Angefangen bei den Durchsagen der einzelnen Stationsnamen, bis hin zum sanften Blinkergeräusch.



25km Straßennetz bietet das Spiel genauso, wie verschiedene Modi. So kann man sich etwa entscheiden, ob man die Stadt einfach erkunden oder im Linienbetrieb einen Fahrplan einhalten will. Im Covid-19-Modus tragen die Passagiere Masken. Wie passend.



Das Spiel ist seit Ende Oktober auf Steam für 34,95 Euro verfügbar. (red, 02.11.2020)