Trump oder Biden

Knappes Rennen bei US-Wahl: Trump reklamierte Sieg für sich – nun führt Biden in wichtigen Swing-States

Biden schiebt sich in Wisconsin und Michigan vor Trump. Dieser sprach zuvor von "Betrug" am "Volk" und kündigte an, den Supreme Court einzuschalten. Die Auszählung läuft noch, das Resultat könnte erst in Tagen feststehen