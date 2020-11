Corona habe aufgezeigt, was geht, wenn man will. Ähnliches müsse bei der Bekämpfung des Klimawandels gelingen, sagt Ökostrom-Vorstand Ulrich Streibl

Beim Ausbau erneuerbarer Energien sei keine Zeit mehr zu versäumen. Österreich sei zwar in der privilegierten Situation, rund 70 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beziehen. Dennoch fehlten noch immer 30 Prozent auf das 100-Prozent-Ziel bis 2030, sagt der Vorstandsdirektor der Ökostrom AG, Ulrich Streibl. Foto: imago

Als Ex-Strategiechef der OMV kennt er auch die andere, die fossile Seite. Dieses Wissen will Ulrich Streibl, seit September Vorstand der Ökostrom AG, für die Energiewende nutzen. Bei 46,3 Millionen Euro Umsatz hat die Ökostrom AG im Vorjahr einen Rekordgewinn von 1,2 Millionen erzielt. Heuer geht Streibl von einem "soliden Ergebnis" aus.

STANDARD: Es gibt kaum noch einen Stromanbieter, der nicht ein Ökoprodukt im Sortiment hat. Gut oder weniger gut?

Streibl: Jede Kilowattstunde Strom, die grün produziert und vermarktet wird, ist gut. Wir sind in Österreich in der privilegierten Situation, dass wir bei Strom zu rund 70 Prozent erneuerbar sind, es fehlen aber immer noch 30 Prozent zur Erreichung des 100-Prozent-Ziels bis 2030.

STANDARD: Die Verwechselbarkeit mit Ihren Produkten steigt damit?

Streibl: Strom hat kein Mascherl. Aber wir differenzieren uns klar im Wettbewerb. Wir sind aus der Klima- und Umweltbewegung entstanden, das ist Teil unserer Genetik. Wir reden mit NGOs, jungen Leuten, Landjugend, Pfadfindern und schauen über den Rand erneuerbarer Energien hinaus. Das ist zwar unser Kerngeschäft, wir müssen es aber in die Breite tragen.

STANDARD: Wird man preislich nicht angreifbar, wenn andere auch Öko in den Vordergrund stellen?

Ulrich Streibl, Vorstandsdirektor der Ökostrom AG, geht zu den Demonstrationen von Fridays for Future und hofft, dass die Dringlichkeit der Bekämpfung des Klimawandels erkannt wird. Foto: andy urban

Streibl: Preis ist ein Thema, keine Frage. Aber wir haben einen sehr hohen Anteil klima- und umweltaffiner Kunden, die bereit sind, einen fairen Preis zu zahlen. Damit können wir einerseits in den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien investieren, andererseits unsere Anliegen vorantreiben. Wir treten beispielsweise aktiv gegen Atomkraft auf, für einen schnellen Ausstieg aus der Kohle in Europa, engagieren uns in neuen Technologien wie Wasserstoff etc. Wir haben zum Glück Kunden, die sagen, macht das, dafür sind wir bereit, etwas mehr zu zahlen und dadurch einen Beitrag zu leisten für eine bessere Welt.

STANDARD: Sie waren einige Jahre Strategiechef der OMV und damit auf der Gegenseite unterwegs. Wann sind Sie vom Saulus zum Paulus geworden?

Streibl: Das war ein Reifungsprozess. Ich bin insgesamt 25 Jahre in der Energiewirtschaft, habe in allen Technologieformen und Wertschöpfungsstufen gearbeitet und hatte auch früh schon mit der Entwicklung von Windparks und Fotovoltaikanlagen zu tun. In den letzten Jahren habe ich festgestellt, dass die Sache, die mich wirklich bewegt, die erneuerbare Energiewelt ist, und dann war die Entscheidung klar.

STANDARD: Ist die Zeit der fossilen Energien endgültig vorbei?

Streibl: Ich glaube, dass wir tatsächlich in das Zeitalter kommen, das von fossilen Ressourcen nicht mehr abhängig ist. Und dass Kreislaufwirtschaft die Oberhand gewinnt und Wegwerfen ein Minderheitenprogramm wird.

STANDARD: Was kann man aus der Corona-Pandemie lernen?

Streibl: Wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, dann können wir auch schlimmste Krisen überwinden. Es braucht aber ein Gefühl von Dringlichkeit. Bei Corona war und ist diese Dringlichkeit sehr sichtbar, bei der Klimakrise ist die Dringlichkeit oft nicht so bewusst. Deshalb ist eine Mobilisierung der Menschen zur Bekämpfung der Klimakrise schwieriger.

STANDARD: Den jungen Leuten scheint es klarer zu sein als den alten?

Streibl: Tatsächlich scheint es so. Die Jungen, die jetzt auf die Straße gehen, ziehen viele andere mit. Ich selbst gehe zu den Demos von Fridays for Future, auch mit meinem Sohn. Da finde ich einen Querschnitt der Gesellschaft vor, der weit über die Jungen hinausreicht. Die Frage ist, können wir diese Dringlichkeit erzeugen. Wir haben die Hebel in der Hand und sind verpflichtet, etwas zu tun.

Ökostrom-Vorstandsdirektor Ulrich Streibl ist froh, dass die Bundesregierung das Erneuerbaren Ausbau Gesetz auf den Weg gebracht hat. Foto: andy urban

STANDARD: Und das Narrativ dazu?

Streibl: Wir brauchen positive Bilder von der Zukunft. Es ist wichtig zu wissen, wir sind in einer Krise; es hilft aber nichts zu sagen, alles ist so schlimm. Ich sehe eine gute Zukunft vor uns. Stellen wir uns vor, dass wir es tatsächlich schaffen, in den Städten die Häuser gut zu dämmen, die Fahrzeuge zu elektrifizieren – das wird ein ganz neues Lebensgefühl. Wenn wir das noch kombinieren mit Technologien wie autonomem Fahren, dann haben wir automatisch weniger Fahrzeuge herumstehen, und wir bekommen Freiräume, können Bäume pflanzen, wo jetzt Parkplätze sind. Das Ganze steht und fällt mit erneuerbaren Energien. Deshalb ist es gut, dass die Bundesregierung jetzt das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG; Anm.) auf den Weg gebracht hat.

STANDARD: Eine Schwergeburt.

Streibl: Es ist aus meiner Sicht aber ein sehr gutes Gesetz geworden.

STANDARD: Die Begutachtungsfrist ist zwar schon vorbei, wo würden Sie sich das EAG aber schärfer oder präziser wünschen?

Streibl: Das Gesetz ist gut. Zu wünschen wäre, dass im Gesamtsystem alle mittun, auch die Bundesländer. Wenn die sagen, das wollen wir so nicht, wird es schwierig.

STANDARD: Die Bundesländer geben vor, das Ohr nah am Bürger zu haben.

Streibl: Eine Kröte müssen wir schlucken. Vielleicht steht dann ein Windrad an einer Stelle, die ohne hübscher wäre. Das ist aber allemal besser, als es läuft noch ein Ölkraftwerk. Den Klimawandel muss man jetzt bekämpfen, wir haben keine Zeit mehr.

STANDARD: Apropos Zeit: Wie sehen Ihre Pläne für einen Börsengang aus?

Streibl: Ein Schritt nach dem anderen. Wir sind eine AG, unsere Aktien werden gehandelt. Nur weil ich die Aktie an der Börse habe, gibt es nicht automatisch mehr Käufer oder Verkäufer. Man muss das wohl überlegt angehen. Erster Schritt, wir schieben bei der Expansion an. Dann werden wir Kapital brauchen, und möglicherweise holen wir das dann über einen Börsengang. Bisher haben wir es aus unserer Community geholt, von unseren Aktionären und Kunden.

STANDARD:Kurzfristig steht nichts an?

Streibl: Wir haben die Möglichkeit eines Börsengangs auf dem Radar, aber wir wollen nichts übereilen. Aber ja, wenn sich alles so entwickelt, wie ich mir das wünsche, dann wäre es schon cool, über die Börse noch mehr Menschen zu ermöglichen, mit ihrem Geld auch Gutes für Klima und Umwelt zu tun.

(Günther Strobl, 3.11.2020)