Wien – Bei einem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt ist am Montagabend, zu Allerseelen, ein Passant erschossen worden, weitere 15 Menschen wurden verletzt. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sagte, dass es sich "definitiv um einen Terroranschlag" gehandelt habe. Der Anschlag nahm gegen 20.00 Uhr in der Seitenstettengasse, nahe einer Synagoge, seinen Ausgang, insgesamt gab es sechs Tatorte in der Innenstadt. Die Polizei erschoss einen der Attentäter.

Vermutlich ein weiterer Täter befand sich nach Mitternacht noch auf der Flucht. Der Anschlag sei sehr gut vorbereitet gewesen, sagte Kurz. Die Terroristen seien auch sehr gut mit Waffen ausgerüstet gewesen. Es herrsche insbesondere in Wien eine "sehr angespannte Sicherheitslage", betonte der Kanzler. Mehrere Angreifer seien nach wie vor unterwegs, der Polizeieinsatz laufe auf Hochtouren.

Schulpflicht ausgesetzt

"Es ist der schwerste Tag für Österreich seit vielen Jahren", sagt Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in einer Pressekonferenz in der Nacht. Es gebe leider mehrere Verletzte und mehrere Tote. Ein schwer bewaffneter Terrorist wurde ausgeschaltet – ausgestattet mit automatischem Sturmgewehr. "Mindestens ein weiterer" Täter befinde sich auf der Flucht. "Bleiben Sie Zuhause, meiden Sie die Innenstadt."

Morgen gebe es keine Schulpflicht in Wien. Der Tag gilt als entschuldigt. Wenn es den Eltern möglich ist, können die Kinder also daheim bleiben. "Die schwere Situation können wir gemeinsam stemmen, wenn wir uns diszipliniert verhalten." Dank an Polizisten. "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer." Eines müsse klar sein: "Wer einen von uns angreift, der greift uns alle an."

Ein Passant und ein Täter kamen bei dem Anschlag ums Leben. Foto: APA/Georg Hochmuth

Die Polizei bat eindringlich darum, keine derartigen Videos oder Fotos zu verbreiten. Das Verbreiten von derartigen Inhalten in Sozialen Medien gefährdet Zivilisten wie auch Einsatzkräfte, betonte die Polizei. Die Exekutive bittet darum, derartiges Material der Polizei zur Verfügung zu stellen, um sie zu unterstützen. Dazu wurde eine Upload-Plattform eingerichtet, sie HIER online zu stellen.

Sprengstoffgürtel

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sagte, dass der getötete Attentäter möglicherweise einen Sprengstoffgürtel getragen habe. Daher rückte der Entschärfungsdienst aus. Über die Identität oder die Motive der Täter wisse man bis dato nichts. Man verspreche sich aber Erkenntnisse, sobald der Tote überprüft werden könne.

Was man derzeit wisse, ist, dass sich die Attentäter von der Seitenstettengasse aus in die Innenstadt bewegt haben. Dabei hätten sie "wahllos" auf Gäste in Lokalen geschossen, zum Teil auf Personengruppen in Schanigärten. Ludwig sprach von sieben Schwerverletzten. Unter den Verletzten befand sich Kurz zufolge ein Polizist, der aber außer Lebensgefahr sei. Ein Passant sei getötet worden. Details wollte der Wiener Bürgermeister aus Rücksicht auf die Angehörigen nicht nennen.

Sechs Tatorte

Der Terrorakt erstreckte sich auf sechs Tatorte. In der Seitenstettengasse fielen erste Schüsse, in unmittelbarer Nähe der Synagoge. In einem "zeitlichen Zusammenhang", so die Polizei, gab es dann Vorfälle an weiteren fünf Innenstadtorten, alle in räumlicher Nähe zum Ausgangspunkt. Die weiteren Orte waren nach Angaben von Harald Sörös, Sprecher des Innenministeriums, der Morzinplatz, das Salzgries, der Fleischmarkt, der Bauernmarkt und der Graben. Berichte über eine Geiselnahme in einem Lokal auf der Mariahilfer Straße erwiesen sich als falsch.

Die Anzahl der Verletzten habe sich seit 22.00 Uhr nicht mehr erhöht, sagte unterdessen der Sprecher des Wiener Gesundheitsverbunds, Christoph Mierau, auf APA-Anfrage: 15 Verletzte würden in Spitälern der Bundeshauptstadt versorgt, sieben davon seien schwer verletzt.

Foto: Standard

Hintergründe unklar

Die Hintergründe des Anschlags waren zunächst unklar. Auf sozialen Medien folgten schnell Spekulationen über einen dschihadistischen Hintergrund. Das wurde zunächst nicht bestätigt. Das auf die Überwachung islamistischer Websites spezialisierte US-Unternehmen SITE hat auf seiner Homepage einen Jihadisten zu dem mutmaßlichen Anschlag in Wien zitiert: "Jihadist sagt, der Angriff in Wien ist 'Teil der Rechnung' für die österreichische Beteiligung an der US-geführten Koalition", heißt es dort in einem Satz. Beigestellt ist ein Bild aus der Wiener Innenstadt.

Die Attacke löste national wie international zahlreiche Reaktionen des Entsetzens aus. So zeigte sich Bundespräsident Alexander van der Bellen "tief betroffen". "Unsere Gedanken und unser Mitgefühl ist bei den Opfern, Verletzten und deren Angehörigen", schrieb Van der Bellen auf Twitter. "Wir werden unsere Freiheit und Demokratie gemeinsam und entschlossen mit allen gebotenen Mitteln verteidigen", betonte der Bundespräsident.

Dramatische Szenen

Ein Video zeigte dramatische Szenen aus der Seitenstettengasse. Ein mit einer Langwaffe bewaffneter Mann läuft die Gasse entlang und schießt auf einen vor einem Lokal stehenden Mann, der daraufhin zusammenbricht. Kurz darauf kehrt der Täter zurück und schießt mit einer Pistole aus kurzer Distanz ein zweites Mal auf den am Boden liegenden Mann.

Das Jagdkommando des Bundesheers unterstützt die Polizei und übernimmt überdies den Objektschutz. Foto: APA/Georg Hochmuth

Auf einem weiteren Video werden vier Männer an der Ecke Graben/Tuchlauben mit erhobenen Händen und nacktem Oberkörper von Sicherheitskräften gestellt. Davon gibt es auch Fotos, darauf knien die Männer am Boden vor den schwer bewaffneten Spezialeinheiten, dem Anschein nach könnte es sich um Festnahmen handeln.

Niemand im Stadttempel

Zum Zeitpunkt des Anschlages dürften sich keine Menschen im Stadttempel in der Seitenstettengasse und in den Räumlichkeiten der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) befunden haben. Man habe die Gemeindemitglieder dazu aufgefordert, nicht das Haus zu verlassen, hieß es vonseiten der IKG. Generell rief die Polizei dazu auf, Wohnungen oder Lokale rund um den Schwedenplatz nicht zu verlassen.

Die Schüsse vor der Synagoge in der Wiener Innenstadt wecken schreckliche Erinnerungen an den Sommer im Jahr 1981, als zwei palästinensische Terroristen von der Abu-Nidal-Gruppe jüdische Gläubige vor der Synagoge in der Seitenstettengasse mit Handgranaten und Maschinenpistolen angriffen. Zwei Personen starben, 18 Menschen, darunter drei Kinder, wurden damals verletzt. (red, APA, 3.11.2020)