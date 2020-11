Zumindest ein IS-Sympathisant tötet in Wien Montagabend vier Menschen, die Fahndung nach weiteren Tätern läuft. Was wir bisher wissen

Der Großeinsatz der Polizei dauert an, die Fahndung nach mindestens einem weiteren Täter läuft. Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA

Bei einem Anschlag am Montagabend in der Wiener Innenstadt sind nach bisherigem Stand der Dinge fünf Menschen ums Leben gekommen und mehr als ein Dutzend Menschen verletzt worden. Zu den Toten gehört auch ein mutmaßlicher Täter. Er wurde von der Polizei erschossen. Mindestens ein weiterer Täter ist auf der Flucht. Das Innenministerium spricht von einem Terrorangriff mit islamistischem Motiv. Wie die Lage aktuell aussieht und was wir bisher wissen, fassen wir in diesem Nachrichtenüberblick zusammen. (red, 3.11.2020)