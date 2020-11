In dieser Galerie: 2 Bilder Die Wiener Linien sind in Betrieb und bewacht. Das Innenministerium rät aber dazu, zu Hause zu bleiben und unnötige Wege zu vermeiden. Foto: EPA In der Wiener Innenstadt ist verstärkt Polizei unterwegs, der Tatort am Schwedenplatz wird bewacht. Foto: : APA/HANS PUNZ

Am Tag nach dem mutmaßlich islamistischen Attentat in der Wiener Innenstadt wird die Bevölkerung weiterhin dazu angehalten, zu Hause zu bleiben und unnötige Wege zu vermeiden.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig sagte dazu in Ö1: "Das Funktionieren der Stadt soll aufrechterhalten bleiben trotz des Terroranschlags." Er rät dazu, alle Wege, die nicht notwendig seien, zu unterlassen, weil es helfe, wenn weniger Menschen in der Stadt unterwegs seien.

Was mache ich, wenn ich die Arbeit muss?

Wer heute unbedingt ins Büro muss, sollte die Wege in Wien so kurz wie möglich halten. Die Wiener Linien sind unterwegs, bewacht und in enger Abstimmung mit dem Einsatzstab. Meiden Sie, wenn möglich, die Innenstadt. Wenn Sie in der Innenstadt arbeiten müssen, wählen Sie kurze Wege und bleiben Sie danach im Büro, verzichten Sie auf Ausflüge ins Freie während der Arbeitspausen, und versuchen Sie Termine, die nicht dringend sind, zu verschieben.

Kinder müssen nicht in die Schule

Die Schulpflicht ist heute aufgehoben, und Bürgermeister Ludwig rät auch dazu, die Kinder zu Hause zu lassen. Sollte das nicht möglich sein, weil sie sonst ohne Aufsicht wären, haben die Schulen und Kindergärten weiterhin offen.

Wo finde ich Hilfe?

Kindern gegenüber ist es nun auch wichtig, sie richtig zu informieren. Katastrophen wie dieser Terroranschlag sollen ihnen gegenüber weder bagatellisiert noch katastrophisiert werden.

Die Gesundheitspsychologin und Leiterin der Möwe-Kinderschutzzentren, Hedwig Wölfl, rät dazu, Kindern die Fakten zu erklären, ihnen zu sagen, was passiert ist und was dagegen getan wird, und ihnen zu erklären, dass sie in Sicherheit seien, wenn sie sich in der eigenen Wohnung oder Schule aufhalten. Wichtig ist, ihnen Sicherheit zu geben – so darf die Entscheidung, ob ein Kind in die Schule geht, nicht dem Kind überlassen werden, sondern ist von den Erziehungsberechtigten zu treffen. Weitere Informationen zum richtigen Umgang mit Kindern in der aktuellen Lage und wie man ihnen Terror erklärt, finden Sie hier.

Falls Fragen oder Ängste auftauchen, die innerhalb der Familie nicht geklärt werden können, finden Sie Hilfe bei

Rat auf Draht (Telefonnummer: 147),

den Kinderschutzzentren (Telefonnummer: 0664/ 887 36 462),

der Kinder- und Jugendhilfe (Telefonnummer: 01/ 4000-8011).

Die 24-Stunden Hotline der Wiener Schulen erreichen Sie unter 0676/ 531 32 42.

Sollten Sie als Erwachsener Probleme mit der aktuellen Situation haben, finden Sie Hilfe bei den Psychosozialen Diensten (Telefonnummer: 01/ 31330).

Die aktuellen Information

Über den aktuellen Stand der Lage, der Ermittlungen und Erkenntnisse informieren wir Sie in einem eigenen News-Ticker. Verbreiten Sie bitte keine Videos vom Anschlag, das erschwert die Ermittlungen der Einsatzkräfte, und verbreiten Sie bitte keine Gerüchte, denn dies erhöht die Unsicherheit der Bevölkerung. (brun, glu, 3.11.2020)