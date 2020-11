In der Wiener Innenstadt kam es am Montagabend zu einem Terroranschlag – ein Attentäter wurde von der Polizei erschossen. Foto: apa / roland schlager

Wie ist der Anschlag am Montag abgelaufen?

Kurz nach 20 Uhr ging laut Polizei ein Notruf ein, dass ein Mann mit einer Schrotflinte schieße. Ein in der Innenstadt stationierter Polizist ist dem Attentäter begegnet und wurde angeschossen. Er ist schwer verletzt, aber mit Stand Dienstag außer Lebensgefahr. Als die Einsatzkräfte in der Seitenstettengasse eintrafen, kam es zu einem Schusswechsel. Es wurden Zivilisten am Fleischmarkt und am Franz-Josefs-Kai erschossen. Auch die Kellnerin eines Lokals am Ruprechtsplatz wurde getötet. An derselben Stelle wurde auch der bzw. einer der Attentäter von der Polizei erschossen.

Welche Tatorte gibt es noch?

Im "zeitlichen Zusammenhang" kam es laut Polizei zu weiteren Vorfällen an fünf Tatorten: dem Morzinplatz, dem Salzgries, dem Fleischmarkt, dem Bauernmarkt und dem Graben. Wie die zeitliche Abfolge war, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen.



Wie viele Menschen wurden Opfer des Anschlags?

Am Dienstagvormittag befanden sich laut Wiener Gesundheitsverbund sieben Personen in kritischem, lebensbedrohlichem Zustand – bei ihnen müssen Schuss- oder auch Stichverletzungen behandelt werden. Zehn weitere Personen liegen mit mittleren bis leichten Verletzungen in Wiener Spitälern. Vier Personen wurden getötet.

Wer sind die vier Todesopfer?

Es handelt sich bei den vier ermordeten Personen um Zivilisten: einen älteren Herren, eine ältere Dame, einen jungen Mann und eine Frau, die an dem Abend während ihrer Tätigkeit als Kellnerin am Ruprechtsplatz erschossen wurde.

Wurden auch PolizistInnen getötet?

Mit Stand Dienstagvormittag gibt es keine PolizistInnen unter den Verstorbenen. Ein Beamter, der angeschossen und schwer verwundet worden war, musste laut Innenminister Karl Nehammer in der Nacht operiert werden und befindet sich nun außer Lebensgefahr.

Was ist über den Täter bekannt?

Der mutmaßliche Attentäter K. F. wurde am Montagabend in der Nähe der Ruprechtskirche von der Polizei erschossen. Er war 20 Jahre alt, wurde in Wien geboren und besaß sowohl die österreichische als auch die nordmazedonische Staatsbürgerschaft. Er war ein Anhänger der radikalislamistischen Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Im April 2019 wurde er wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung (§ 278b StGB) zu 22 Monaten Haft verurteilt, weil er versucht hatte, nach Syrien auszureisen, um sich dort dem IS anzuschließen. (Eine Gerichtsreportage von damals ist hier nachzulesen.) Im Dezember 2019 wurde er vorzeitig bedingt entlassen – er galt als "junger Erwachsener" und fiel somit unter die gemilderten Regelungen des Jugendgerichtsgesetzes.

Gibt es noch weitere Täter?

Das lässt sich aktuell nicht bestätigen. Die Polizei kann es allerdings auch nicht ausschließen, sie versucht noch, den genauen zeitlichen und örtlichen Ablauf zu rekonstruieren. Maximal sei ermittlungstaktisch von vier Tätern auszugehen. Um sich nicht in Gefahr zu begeben, wird den Wienerinnen und Wienern weiterhin empfohlen, zu Hause zu bleiben. Vor allem Wege in die Innenstadt sollten nach Möglichkeit vermieden werden.



Hatte der Anschlag einen antisemitischen Hintergrund?

Definitiv lässt sich das momentan noch nicht sagen. Was dafür spricht: Ein Angriff trug sich in der Seitenstettengasse zu, wo sich die Hauptsynagoge Wiens sowie die Räumlichkeiten der Israelitischen Kultusgemeinde befinden. Zudem sympathisierte der Attentäter mit der islamistischen Terrormiliz "Islamischer Staat", in deren Ideologie der Antisemitismus verankert ist. Die Ermittler sind aber noch dabei, Motiv und Tathergang genau zu rekonstruieren.

Die Tat fand wenige Stunden vor Beginn des Lockdowns statt. Gibt es einen Zusammenhang?

Darüber ist bisher nichts bekannt. Es steht aber fest, dass der Montagabend der vorerst letzte Zeitpunkt war, zu dem sich viele Menschen in innerstädtischen Lokalen aufhalten konnten und somit viele Menschen unterwegs waren. Seit Dienstag null Uhr gelten ja die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen, die laut Regierung zumindest einen Monat währen sollen. (ta, sefe, 3.10. 2020)